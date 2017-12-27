РФ не может рассчитывать на США как на партнера в Сирии, заявил Клинцевич

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия не может рассчитывать на США как на партнера в процессе мирного урегулирования в Сирии, учитывая информацию Генштаба о подготовке американцами боевиков, заявил в среду первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в интервью "Комсомольской правде" заявил о том, что ранее воевавшие за "Исламское государство"* боевики "фактически готовятся" на американской военной базе Эт-Танф, расположенной в Сирии.

"Никаких сомнений в том, что сказал глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов, быть не может. На таком уровне оперируют только теми данными, которые проверены десятки раз", — сказал Клинцевич журналистам.

По его мнению, США не остановятся ни перед чем, чтобы удержаться в Сирии. "Вопреки воле народа этой страны, в нарушение общепринятых международных правовых норм. Я уже не говорю о том, что американцы, готовя террористов на своих базах, самым грубейшим образом попирают элементарные нормы морали и нравственности, по умолчанию признаваемые всеми цивилизованными государствами", — подчеркнул сенатор.

"Совершенно очевидно, что мы не можем рассчитывать на США как на партнера в процессе мирного урегулирования ситуации в Сирии. Не сомневаюсь, что все необходимые выводы Россией сделаны", — сказал Клинцевич.

*Террористическая организация, запрещенная в России.