МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником и отметил их вклад в проведение международных гуманитарных операций, в том числе в Сирии, сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Российская служба спасения стала для миллионов людей во всем мире символом надежды и эффективной помощи в самых сложных обстоятельствах. Подразделения МЧС – всегда на передовой борьбы с природными и техногенными катастрофами. Вы первыми оказываете поддержку тем, кто попал в беду, и каждая нештатная ситуация требует от вас предельной собранности, выдержки, умения быстро принимать единственно верное решение", — говорится в телеграмме.

"Так было и в нынешнем году, когда при ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении крупных пожаров, проведении международных гуманитарных операций, в том числе в Сирии – вы вновь продемонстрировали высокие профессиональные качества, компетентность, готовность грамотно и оперативно справляться с поставленными задачами. Убежден, что сотрудники министерства и впредь будут беречь сложившиеся традиции, мужественно и добросовестно выполнять свой долг. Служить России", — отметил президент.