Лаврентьев призвал не медлить с проведением конгресса нацдиалога Сирии

АСТАНА, 27 дек – РИА Новости. Медлить с проведением в Сочи конгресса национального диалога Сирии нельзя, считает спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.

В интервью РИА Новости он рассказал, что в ходе восьмого раунда переговоров в Астане делегации РФ, Турции и Ирана много говорили о конгрессе. Форум, который первоначально планировался на ноябрь, пройдет в Сочи в конце января.

"Мы сошлись во мнении и подтвердили свое твердое намерение способствовать проведению этого крупного форума. Это действительно должно явиться знаменательным событием по продвижению политического урегулирования. Сроки уже определены — 29 и 30 число, согласились здесь практически все, все понимают, что медлить уже нельзя, откладывать все дальше и дальше нельзя, тем более что это должно поспособствовать и развитию переговорной площадки в Женеве", — сказал Лаврентьев.

C инициативой проведения конгресса национального диалога Сирии ранее выступил президент РФ Владимир Путин. В конгрессе планируется пригласить представителей всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутреннюю и внешнюю оппозицию, а также в качестве наблюдателей представителей ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

Как отметил Лаврентьев, конгресс должен проходить именно под эгидой ООН, Россия рассчитывает на участие спецпредставителя генсека ООН Стаффана де Мистуры. При этом, по словам Лаврентьева, конгресс нацдиалога Сирии в Сочи призван дать старт выработке сирийцами консенсуса по поводу будущего страны, он не будет разовым мероприятием: работа над конституцией продолжится — причем это может происходить в Дамаске, Женеве или любом другом месте.