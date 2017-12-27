Лаврентьев призвал не медлить с проведением конгресса нацдиалога Сирии

АСТАНА, 27 дек – РИА Новости. Медлить с проведением в Сочи конгресса национального диалога Сирии нельзя, считает спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.
В интервью РИА Новости он рассказал, что в ходе восьмого раунда переговоров в Астане делегации РФ, Турции и Ирана много говорили о конгрессе. Форум, который первоначально планировался на ноябрь, пройдет в Сочи в конце января.
"Мы сошлись во мнении и подтвердили свое твердое намерение способствовать проведению этого крупного форума. Это действительно должно явиться знаменательным событием по продвижению политического урегулирования. Сроки уже определены — 29 и 30 число, согласились здесь практически все, все понимают, что медлить уже нельзя, откладывать все дальше и дальше нельзя, тем более что это должно поспособствовать и развитию переговорной площадки в Женеве", — сказал Лаврентьев.
C инициативой проведения конгресса национального диалога Сирии ранее выступил президент РФ Владимир Путин. В конгрессе планируется пригласить представителей всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутреннюю и внешнюю оппозицию, а также в качестве наблюдателей представителей ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.
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