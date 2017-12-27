МККК и Сирийский Полумесяц начали эвакуацию больных из Восточной Гуты

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) и Сирийский арабский Красный Полумесяц начали эвакуацию больных, находящихся в критическом состоянии, из района Восточной Гуты в Дамаск, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter сирийского подразделения МККК.

"Сегодня ночью Сирийский Красный Полумесяц с командой МККК начали эвакуацию критических больных из Восточной Гуты в Дамаск", — говорится в сообщении.

В начале декабря спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что в вопросе эвакуации больных и раненых из Восточной Гуты прогресса не наблюдается. В то же время помощник спецпосланника Ян Эгеланн заявил, что ООН обладает списком, в котором 494 человека, нуждающихся в срочной медицинской эвакуации из Восточной Гуты.

По данным ООН, в Восточной Гуте находятся порядка 400 тысяч человек, из которых почти половина — дети.

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