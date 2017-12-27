Генштаб обвинил США в подготовке террористов на базе в Сирии

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. США располагают военными базами на юге и северо-востоке Сирии, в них проходят боевую подготовку боевики, ранее воевавшие за ИГ*, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Как сообщил Герасимов в интервью газете "Комсомольская правда", боевики проходят подготовку на базе Ат-Танф на юге Сирии. При этом он напомнил, что недавно британский телеканал Би-би-си сообщил, как была организована эвакуация боевиков из Ракки. Так, 400 человек были вывезены курдами под прикрытием американцев в лагерь Шаддади — это на северо-востоке Сирии.

"Это подконтрольная курдам территория, и там также находится американская база. Кроме того, в лагерь Шаддади прибыло еще порядка 800 человек с восточного берега Евфрата, из района, где курды наступали… Это фактически — ИГИЛ*", — отметил Герасимов.

По его словам, после подготовки террористы ИГ* "перекрашиваются, берут другое название — "Новая сирийская армия" и другие". Главная задача боевиков — дестабилизация обстановки.

Как сообщил Герасимов, из лагеря Шаддади в район Ат-Танфа "ушло порядка 400 человек". После разгрома главных сил ИГ* террористы пытались дестабилизировать обстановку, наступая с восточного берега Евфрата, однако понесли потери. "Мы думаем, где-то 750 боевиков сейчас находится в Шаддади и порядка 350 — в Эт-Танфе", — добавил начальник Генштаба.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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