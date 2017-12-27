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Война в Сирии
Война в Сирии

Две цели: в Генштабе назвали задачи в Сирии на 2018 год

01:5227.12.2017
(обновлено: 02:23 27.12.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВооруженный мужчина. Архивное фотоВооруженный мужчина. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Главной задачей России в Сирии на 2018 год является завершение разгрома террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России). Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

"По военной линии – завершение уничтожения боевиков "Джебхат ан-Нусры" и иже с ними. Часть боевиков этой террористической организации находится в зонах деэскалации", – сказал Герасимов в интервью газете "Комсомольская правда".

Второй задачей он назвал перевод "военного решения вопроса в политическое русло".

В окружении сирийской армии

Американская военная база в Ат-Танфе на юге Сирии полностью блокирована правительственными войсками, сообщил Герасимов.

Российские военные в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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"В Ат-Танфе вся территория блокирована сирийскими войсками по периметру этой 55-километровой зоны. Самое главное — несколько месяцев мы наблюдаем выдвижение оттуда боевиков", — сказал он.

В гарнизоне Ат-Танф расположена одна из военных баз США в Сирии, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции для борьбы с ИГ*. Помимо базы в районе Ат-Танф, коалиция США (в основном это американский спецназ) оказывает поддержку "Сирийским демократическим силам" (СДС) в провинциях Ракка, Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор.

Обучение главарей ИГ*

Сирийский флаг в районе Голанских высот. Архивное фото
© AFP 2017 / Jalaa Marey
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Во главе формирований "Исламского государства"* в Сирии находились командиры, обученные инструкторами из стран Ближнего Востока и Запада, за время боевых действий они захватили множество единиц бронетехники и артиллерии сирийской и иракской армий, заявил также Валерий Герасимов.

"С началом событий в Сирии Генштаб отслеживал обстановку, знал особенности тактики действий этих бандформирований. Мы понимали, что кроме террористических действий они применяют и тактические приемы. Во главе этих бандформирований находились командиры, специально обученные инструкторами из целого ряда стран Ближнего Востока и западных стран. Были и бывшие офицеры иракской армии", — сказал начальник Генштаба.

Цели американской коалиции

Пилот истребителя Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Коалиция, возглавляемая США, до вступления России в войну в Сирии не ставила перед собой задачи уничтожить "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России), и не стремится к этому сейчас, заявил Герасимов. "Мне кажется, коалиция не ставила задачи в то время, да и сейчас, по окончательному разгрому ИГИЛ*", — сказал он.

Начальник Генштаба пояснил, что "количество ударов международной коалиции все это время составляло 8-10 в день". "Наша авиация довольно незначительными силами наносила 60-70 ударов ежедневно по боевикам, по инфраструктуре, по их базам", — сообщил он.

"Только такими методами можно было сломать хребет международному терроризму на территории Сирии. А 8-10 ударов в день… Ну, видимо, цели у коалиции были другие. Цель-то ими в основном ставилась – борьба с (президентом Сирии Башаром) Асадом, а не с ИГИЛ*", — сказал Герасимов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

*Террористическая организация, запрещенная в России

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