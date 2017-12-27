Минобороны рассказало о зонах разграничения вдоль линии деэскалации в Сирии

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Согласно установленным Россией и США зонам разграничения вдоль линии деэскалации в Сирии, Воздушно-космические силы РФ действуют западнее Евфрата, авиация США – восточнее, сообщил в среду начальник генштаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов.

"С развертыванием боевых действий и приближением сирийских правительственных войск к Евфрату на востоке Сирии, мы, действительно, с американцами установили зоны разграничения действия авиации наших ВКС и международной коалиции. В чем это заключается? Западнее Евфрата действует наша авиация (ВКС), восточнее – американская. Но не на всем протяжении Евфрата, а по линии деэскалации", — сказал он в интервью газете "Комсомольская правда".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. Россия проводила операцию против террористической группировки ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. Коалиция во главе с США с 2014 года наносит удары по ИГ* в Сирии и Ираке, причем в Сирии действует без разрешения официального Дамаска.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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