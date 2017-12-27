Группировка ВМФ РФ будет постоянно находиться на востоке Средиземноморья

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Группировка ВМФ России в восточной части Средиземного моря будет находиться там на постоянной основе и после сирийской операции, заявил в интервью газете "Комсомольская правда" начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Никуда мы не уйдем", — так ответил Герасимов на вопрос, покинут ли российские военные корабли этот регион.

"В Средиземноморье сейчас действует на постоянной основе наше штатное соединение кораблей… Оно там и до событий в Сирии действовало, с 2015 года. И останемся на постоянной основе", — сказал Герасимов.

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