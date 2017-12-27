В Минобороны России рассказали о том, куда боевики ИГ* бегут из Сирии

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Большинство покидающих Сирию боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ) бежит в Ливию, а также Афганистан, заявил в интервью газете "Комсомольская правда" начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Часть возвращается в страны, откуда они прибыли нелегально. Основная масса перемещается в Ливию, в страны Юго-Западной Азии. В Афганистан, его тоже исключать нельзя, – почва там для них благодатная", — сказал Герасимов, отвечая на вопрос о главных маршрутах бегства боевиков "Исламского государства" из Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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