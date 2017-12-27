Глава Генштаба ВС России назвал главную задачу на 2018 год в Сирии

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Начальник генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов назвал главной задачей в Сирии на 2018 год завершение разгрома террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ).

"По военной линии – завершение уничтожения боевиков "Джебхат ан-Нусры" и иже с ними. Часть боевиков этой террористической организации находится в зонах деэскалации", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в интервью газете "Комсомольская правда".

Герасимов при этом добавил, что различных формирований, значительно отличающихся друг от друга, в Сирии много.

"Некоторые поддерживают режим прекращения боевых действий. "Джебхат ан-Нусра" – категорически против. Значит, их придется уничтожать", — добавил начальник Генштаба.

Второй задачей Герасимов назвал перевод "военного решения вопроса в политическое русло".

*Террористическая организация, запрещенная в России

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