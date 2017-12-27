В Минобороны рассказали, кто обучал главарей отрядов ИГ* в Сирии

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Во главе формирований "Исламского государства"* в Сирии находились командиры, обученные инструкторами из стран Ближнего Востока и Запада, за время боевых действий они захватили множество единиц бронетехники и артиллерии сирийской и иракской армий, заявил в среду начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

"С началом событий в Сирии Генштаб отслеживал обстановку, знал особенности тактики действий этих бандформирований. Мы понимали, что кроме террористических действий они применяют и тактические приемы. Во главе этих бандформирований находились командиры, специально обученные инструкторами из целого ряда стран Ближнего Востока и западных стран. Были и бывшие офицеры иракской армии", — сказал Герасимов в интервью газете "Комсомольская правда".

По его словам, боевики захватили за период, пока велись боевые действия, большое количество вооружения и техники иракской и сирийской армий.

"Одних только танков и бронемашин у них на вооружении было до 1,5 тысячи. Плюс где-то 1,2 тысячи орудий и минометов. Это фактически была регулярная армия", – сказал Герасимов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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