Почти 500 сирийцев вернулись в свои дома за прошедшие сутки

ХМЕЙМИМ (Сирия), 26 дек — РИА Новости. Почти 500 человек за прошедшие сутки вернулись в свои дома в Сирии, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Кроме того, Центр по примирению враждующих сторон провел очередной приём жителей в Общественной приемной в населённом пункте Джеруд в районе Восточный Каламун, в ходе которого основное внимание уделялось убеждению представителей вооруженной оппозиции сдать оружие и вернуться к мирной жизни.
Также для улучшения гуманитарной ситуации Центр совместно с руководством провинций Сирии продолжил работу по оказанию помощи населению в особо нуждающихся районах. Так, жителям населенных пунктов Сальхиях и Маррат в провинции Дейр-эз-Зор оказана помощь по доставке питьевой воды.
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