Почти 500 сирийцев вернулись в свои дома за прошедшие сутки

Люди на телеге на улице в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Архивное фото

Люди на телеге на улице в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Архивное фото

ХМЕЙМИМ (Сирия), 26 дек — РИА Новости. Почти 500 человек за прошедшие сутки вернулись в свои дома в Сирии, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в САР.

"Центром по примирению продолжается мониторинг инфраструктуры населённых пунктов Сирии для возвращения беженцев. За сутки в свои дома вернулись 458 человек, из них в провинции Алеппо – 20, Хомс – 31 и Дейр-эз-Зор – 407 человек", — говорится в сообщении.

Кроме того, Центр по примирению враждующих сторон провел очередной приём жителей в Общественной приемной в населённом пункте Джеруд в районе Восточный Каламун, в ходе которого основное внимание уделялось убеждению представителей вооруженной оппозиции сдать оружие и вернуться к мирной жизни.

Также для улучшения гуманитарной ситуации Центр совместно с руководством провинций Сирии продолжил работу по оказанию помощи населению в особо нуждающихся районах. Так, жителям населенных пунктов Сальхиях и Маррат в провинции Дейр-эз-Зор оказана помощь по доставке питьевой воды.