МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Террористы подбили сирийский военный самолет в окрестностях города Хама, пилот погиб, сообщает агентство SANA со ссылкой на источник.

Российские представители в комиссии по перемирию накануне зафиксировали в Сирии десять нарушений режима прекращения огня.

Большинство случаев произошло в районах, подконтрольных боевикам группировки "Джебхат ан-Нусра"*.

Несмотря на то, что в начале декабря российский Генштаб объявил о разгроме крупнейшей террористической организации на территории Сирии "Исламского государства"*, в стране продолжают действовать другие радикальные группировки. Президент республики Башар Асад заявил, что правительственные войска продолжат бороться до уничтожения последнего боевика.

Поддержку силам Асада окажет постоянная группировка российских войск в Сирии, которая призвана помочь местным властям наладить мирную жизнь.

Владимир Путин 11 декабря заявил о начале вывода основной группировки войск из республики, так как ВКС выполнили поставленные перед ними задачи. Однако в Сирии остаются две российские военные базы — авиационная в Хмеймиме и военно-морская в Тартусе, а также центр по примирению враждующих сторон.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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