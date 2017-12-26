Лидер блока "Завтра Сирии" рассчитывает на встречу с Лавровым в Москве

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Лидер блока сирийской оппозиции "Завтра Сирии" Ахмад Джерба прибывает в Москву, рассчитывает на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в среду, заявил РИА Новости представитель блока Монзер Акбик.

"Глава движения "Завтра" Ахмад Джерба завтра встречается с министром Лавровым", — сказал Акбик.

"Главные темы для обсуждения — мирный процесс, деэскалация, гуманитарная ситуация, конгресс нацдиалога в Сочи", — добавил собеседник агентства.

По итогам завершившегося восьмого раунда переговоров по Сирии в Астане страны-гаранты анонсировали проведение конгресса в Сочи 29-30 января. Специальная подготовительная встреча пройдет там же 19-20 января. Порядка 40 группировок вооруженной оппозиции Сирии в понедельник выступили против проведения конгресса национального диалога в Сочи и заявили о приверженности требованию ухода президента САР Башара Асада.

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