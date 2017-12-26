В Сирии курды спасли российских детей, мать которых примкнула к ИГ*

БЕЙРУТ, 26 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бойцы курдских сил самообороны спасли российских детей, которых примкнувшая к "Исламскому государству"* мать вывезла на территорию Сирии, сообщил РИА Новости курдский политик Рейзан Хеду.

Речь идет о 33-летней Айсуле Хамисбиевой, выпускнице Дагестанского университета. Отец женщины — чеченец, мать — из Татарстана.

Первый супруг Хамисбиевой также из Чечни. Женщина родила от него троих детей. Посде появления ИГ* она решила примкнуть к террористам вместе с несколькими своими родственниками, оставив мужа.

Через Турцию и Сирию россиянке, которая забрала с собой детей, удалось добраться до иракского Мосула, где она во второй раз вышла замуж — за боевика ИГ* иракского происхождения. В этом браке у нее родился еще один ребенок. Позже Хамисбиева решила сбежать от мужа вместе с детьми, но забрала с собой только троих — старшая дочь, тринадцатилетняя Амина, осталась в Мосуле.

По данным Хеду, из Ирака россиянка пыталась перебраться в сирийский Идлиб, но успела доехать только в приграничный с Турцией город Аазаз.

Спустя два месяца они решили перебраться в Идлиб. По дороге при прямой поддержке совместного центра операций сил России и курдских сил самообороны в Африне их задержали и передали российским военным.

Россия активно занимается возвращением россиян из Сирии и Ирака на родину. В начале августа глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о детях из России, чьи родители примкнули к террористической группировке ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения Мосула. С тех пор с территорий, контролировавшихся ИГ*, в Россию вернулись более 90 человек.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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