Россия начала формировать постоянную группировку в Сирии

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия приступила к формированию постоянной группировки в Тартусе и Хмеймиме в Сирии, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
"На прошлой неделе верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме", — заявил глава Минобороны на селекторном совещании.
Он поблагодарил парламент за ратификацию соглашений.
Сегодня Совет Федерации рассмотрел документ, предполагающий расширение пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе до полноценной военно-морской базы.
Расходы на расширение базы составят 3,2 миллиарда рублей в год. Соглашение действует в течение 49 лет с возможностью его автоматического продления на 25-летние периоды.
Протокол, который регулирует вопросы размещения российской авиационной группы в Сирии, парламент одобрил летом 2017 года.
Одиннадцатого декабря президент отдал приказ о выводе значительной части контингента из Сирии после разгрома террористов. При этом заявлялось, что российские базы в Хмеймиме и Тартусе продолжат функционировать.
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