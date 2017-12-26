ТАДМОР (ПАЛЬМИРА), 26 дек — РИА Новости. Боевики разгромленного "Исламского государства"* скрываются в лагере беженцев Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе. Об этом журналистам рассказал координатор мирного процесса и обеспечения безопасности в приграничных районах провинции Хомс Хадж Адель.

"По информации моих людей, находящихся в лагере, там присутствует группа боевиков, называющих себя "Новая сирийская армия" (НСА). Численность их небольшая. Она состоит из людей, бежавших из ИГ* (после разгрома организации в Сирии. — Прим. ред.) и пришедших в Эр-Рукбан, из беженцев, которых насильно заставили присягнуть этой группировке", — заявил он.

По его словам, в Эр-Рукбане также заметили иностранных наемников.

Этот лагерь беженцев расположен в зоне безопасности рядом с американской военной базой Эт-Танфа, незаконно развернутой в апреле 2017 года под предлогом борьбы с террористами.

Жители Эр-Рукбана оказались в очень тяжелом положении: иорданская граница для них закрыта и помощь оттуда не поступает. При этом боевики оппозиционных группировок блокируют периметр в зоне безопасности, не пропуская гуманитарные конвои ООН и сирийского правительства.

Территория лагеря подконтрольна незаконным бандформированиям и поделена между ними на сектора. По данным ООН, там сейчас находится примерно 50 тысяч беженцев. Им не хватает продуктов и лекарств.

Правительство Сирии при поддержке российских военных из Центра по примирению враждующих сторон установило контакты с беженцами и в ближайшее время выведет их.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>