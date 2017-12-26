ТАДМОР (ПАЛЬМИРА), 26 дек — РИА Новости. Боевики разгромленного "Исламского государства"* скрываются в лагере беженцев Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе. Об этом журналистам рассказал координатор мирного процесса и обеспечения безопасности в приграничных районах провинции Хомс Хадж Адель.
По его словам, в Эр-Рукбане также заметили иностранных наемников.
Этот лагерь беженцев расположен в зоне безопасности рядом с американской военной базой Эт-Танфа, незаконно развернутой в апреле 2017 года под предлогом борьбы с террористами.
Жители Эр-Рукбана оказались в очень тяжелом положении: иорданская граница для них закрыта и помощь оттуда не поступает. При этом боевики оппозиционных группировок блокируют периметр в зоне безопасности, не пропуская гуманитарные конвои ООН и сирийского правительства.
Правительство Сирии при поддержке российских военных из Центра по примирению враждующих сторон установило контакты с беженцами и в ближайшее время выведет их.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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