Мэр рассказал о готовности Сочи к проведению конгресса нацдиалога Сирии

СОЧИ, 26 дек — РИА Новости. Инфраструктура Сочи готова к проведению ответственных мероприятий международного уровня, таких как конгресс национального диалога Сирии, заявил в интервью РИА Новости мэр города Анатолий Пахомов.

По итогам завершившегося на прошлой неделе восьмого раунда переговоров по Сирии в Астане страны-гаранты анонсировали проведение конгресса национального диалога Сирии в Сочи 29-30 января. Специальная подготовительная встреча пройдет в Сочи 19-20 января.

"Подобные событийные мероприятия очень нужны, они помогают развивать город, влияют на круглогодичную загрузку наших объектов размещения, торговли, общественного питания и услуг", — сказал Пахомов.

Он отметил, что у Сочи есть три составляющих успеха.

"Во-первых, появление курортов на Красной Поляне, которые открыли наш город как зимний курорт… Во-вторых, это развитие бальнеоводолечения в рамках программы "Открытый Юг"… В-третьих, это объекты олимпийского наследия, которые есть в Сочи: ледовые дворцы, спортивные зоны, площадки для проведения мероприятий, отели, конференц-залы. Это все дает возможность проведения в Сочи ответственных мероприятий международного уровня", — сказал мэр.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.