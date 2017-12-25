В Сирии около 500 человек за сутки вернулись в свои дома

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Около 500 человек в САР за сутки вернулись в свои дома, сообщил генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

"Проводится работа по оценке готовности населенных пунктов к возвращению беженцев. Уточняются состояние и порядок восстановления основных объектов социально-значимой инфраструктуры: объектов водо- и электроснабжения, лечебных учреждений, школ, хлебопекарен. Всего за сутки в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Хомс в свои дома вернулись 467 человек", — сказал он.

Евтушенко отметил, что за двое суток была оказана гуманитарная помощь жителям населенных пунктов Айюба провинции Эль-Кунейтра и Мазлум провинции Дейр-эз-Зор. Населению выдано более четырех тонн продовольствия, 153 сирийцам оказана медицинская помощь. В город Дейр-эз-Зор доставлено более 12 тонн продовольствия для последующего оказания гуманитарной помощи населению городов Эль-Хусейния, Маррат, Хатла.

Также правительство Сирии рассматривает план проведения гуманитарных конвоев ООН и других международных организаций на январь-февраль 2018 года.

Евтушенко также добавил, что продолжается работа по установление легитимной власти на освобожденных территориях. В населенном пункте Сальхиях продолжается подбор должностных лиц в состав формируемых отделов администраций районов.

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