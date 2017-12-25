Россия продолжит борьбу с терроризмом, если будет необходимо, заявил Путин

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ продолжит борьбу с терроризмом, в том числе на территории Сирии, если это будет необходимо.

"Вы упомянули про Сирию, там действительно, я уже не буду повторяться, знаете мою оценку, и действительно больше широкого такого, как было до этого момента времени, широкого применения вооруженных сил РФ в Сирии не требуется, хотя два пункта базирования у нас есть и мы, конечно, борьбу с терроризмом, в том числе и на территории Сирии, продолжим, если это потребуется, будем точечно там работать", — сказал Путин на встрече с Федеральным Собранием.

"Но, повторяю, не так, как это было до сих пор, с таким широким применением всех компонентов наших вооруженных сил. Поэтому вывод и состоялся, поскольку такого количества техники и личного состава там больше не требуется. Во всяком случае на сегодняшний день не требуется", — добавил президент РФ.

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