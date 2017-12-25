Минобороны рассказало, сколько будет стоить расширение базы ВМФ на Тартусе

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал принятие ратификации соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе. Расходы на расширение базы составят 3,2 миллиарда рублей в год, они предусмотрены в бюджете Минобороны, сообщил представитель военного ведомства Александр Зинченко.

"Принимаем положительное заключение (по поддержке ратификации)", — сказал глава комитета Константин Косачев.

"Расходы (на расширение базы) — 3,2 миллиарда рублей в год. Они предусмотрены в бюджете (Минобороны)",- сказал на заседании комитета представитель главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Александр Зинченко.

Ранее во вторник соглашение с Сирией поддержал профильный комитет Совета Федерации по обороне, он рекомендовал сенаторам одобрить его. Верхняя палата рассмотрит соглашение на заседании во вторник.

Текст соглашения между Россией и Сирией от 18 января 2017 года опубликован 20 января. Соглашение носит оборонительный характер и не направлено против других стран, подчеркивается в тексте документа.

Соглашением предусмотрено, в частности, что одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, включая атомные. Соглашение временно применяется с даты его подписания и действует в течение 49 лет с возможностью его автоматического продления на 25-летние периоды.

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