Митрополит Иларион: РПЦ поможет восстановить около 120 храмов в Сирии

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Русская православная церковь совместно с российскими властями окажет содействие восстановлению святынь разных религий и жилищной инфраструктуры Сирии, заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия поможет в реконструкции святынь Сирии, председатель ОВЦС пояснил, что это обещание президент дал в ходе встречи с главами поместных православных церквей, прибывших в Москву для участия в Архиерейском соборе. По словам иерарха, Церковь уже ведет предварительную работу.

"Русской православной церковью совместно с католической организацией "Помощь Церкви в беде" подготовлен каталог разрушенных христианских храмов Сирии. Этот каталог включает около 120 наименований. Причем разрушения очень разные: некоторые храмы практически полностью разрушены, некоторые существенно повреждены, некоторые осквернены, и все это требует очень большой работы по восстановлению. Но и, конечно, святыни других религиозных конфессий тоже пострадали, поэтому предстоит огромная комплексная работа, направленная на то, чтобы жизнь в Сирии вернулась в нормальное русло. Это касается и восстановления жилищной инфраструктуры, и восстановления тех святынь, которые были разрушены", — сказал митрополит Иларион.

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