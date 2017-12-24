В Иране назвали астанинский формат переговоров по Сирии более перспективным

ИСЛАМАБАД, 24 дек — РИА Новости. Тегеран не ждет прорыва в сирийском урегулировании от переговоров в Женеве, астанинский формат более перспективен, считает спикер исламского консультативного совета Ирана Али Лариджани.
Урегулирование обсуждается на площадках Женевы и Астаны. Астана принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже восемь раундов встреч.
Странами-гарантами являются Россия, Турция и Иран.
"Думаю, что никакого чуда не будет от Женевы. Женевский процесс только замедляет ход политического урегулирования. Астанинский процесс — питательная среда для урегулирования", — сказал Лариджани на встрече со спикером нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным.
Лариджани подчеркнул, что присутствие американцев в Сирии и на севере Ирака "будет иметь деструктивный характер".
Коалиция во главе США проводит на сирийской территории операцию против террористической группировки "Исламское государство"* без разрешения официальных властей Сирии.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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