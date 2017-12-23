В Сирии почти 50 человек вернулись домой за сутки

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Почти 50 человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Центр по примирению враждующих сторон совместно с Комитетами национального примирения принимает меры по возвращению беженцев к местам прежнего проживания. Так, на освобожденные территории провинции Дейр-Эз-Зор за последние сутки возвратилось 48 человек", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что всего за месяц в свои дома вернулись более 5 тысяч человек, большую часть из которых составляют женщины и дети.
"За двое суток подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов Мшерфет-Ирджель провинции Алеппо и Эль-Мухаджерин провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий", — добавили в Минобороны.
Также подчеркивается, что офицеры Центра по примирению проводят переговоры с вооруженной оппозицией о присоединении к режиму прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
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