Толстой рассказал, чем восстановление Сирии выгодно для России

НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Рассматриваются долгосрочные идеи по участию России в проекте по восстановлению экономики Сирии, причем российский бизнес хочет на этом заработать, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в субботу в эфире программы "Право знать" на канале ТВЦ.

"Не будем забывать про восстановление экономики Сирии. Есть долгосрочные идеи по поводу участия нашей страны в том, чтобы помочь сирийцам сейчас восстановить свою страну. Это, естественно, будет возможно только после переговоров в Женеве и когда установят там какой-то прочный мир. Но уже сейчас первые шаги в этом направлении делаются", — сказал он.

Толстой отметил, что на Россию в Сирии в этом отношении по-прежнему смотрят с надеждой, однако это не будет гуманитарной помощью, ведь Сирия богата нефтяными и газовыми месторождениями.

"Насколько я знаю, те деловые люди, те бизнесмены, которые в этом проекте хотят участвовать, они, конечно, хотят заработать и работать вместе с сирийцами для того, чтобы получить с этого прибыль, и, кстати, эти деньги инвестировать в наши же школы, чтобы они тоже были на уровне", — сказал парламентарий.

Он добавил, что успешная операция в Сирии российских ВКС показала, что решение, принятое главой РФ по спасению суверенитета страны и борьбе с терроризмом, осуществлено успешно.

"Когда началась наша операция в Сирии сколько было криков записных либералов, что "это второй Афганистан", "наши гробы пойдут". Все эти вопли оказались полностью несостоятельны", — добавил он.

Президент России Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим 11 декабря, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГ* в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус. Россия с 2015 года проводила в стране операцию против ИГ* по запросу официального Дамаска.

*Запрещенная в России террористическая организация

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