Россия пригласила де Мистуру на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Москва приглашает спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру принять участие в конгрессе национального диалога Сирии в Сочи, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

По итогам завершившегося накануне восьмого раунда переговоров по Сирии в Астане страны-гаранты анонсировали проведение конгресса в Сочи 29-30 января. Специальная подготовительная встреча пройдёт в Сочи 19-20 января.

"Он (де Мистура — ред.) будет докладывать руководству, но мы его приглашаем", — сказал Богданов.

По его словам, на встрече глав МИД РФ и Минобороны с де Мистурой, которая прошла в четверг в Москве, российская сторона подчеркнула, что мероприятия в Астане и Сочи нацелены на помощь процессу урегулирования в Сирии согласно резолюции 2254 СБ ООН на базе понимания того, что сирийцы сами должны решить свою судьбу.

Ранее по итогам переговоров с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу де Мистура де Мистура воздержался от комментариев относительно инициативы созвать Конгресс национального диалога Сирии и своего участия в нем, заявив, что сначала ему необходимо проконсультироваться с генеральным секретарем ООН.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>