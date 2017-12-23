В МИД рассказали о подготовке к конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В конгрессе национального диалога Сирии в Сочи могут принять участие до 1,7 тысячи человек, они сформируют конституционную комиссию, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Я думаю, что будет только формироваться конституционная комиссия, получат общий мандат от народа, потому что там будет 1,5-1,7 тысячи участников, и вот представители всего народа являются источником легитимности по всем вопросам, в том числе по запуску конституционной реформы, подготовки конституции", — сказал Богданов.
По его словам, для этого "будут созданы специальные рабочие группы, потом они могут заседать и в Женеве".
"То есть будет разрабатываться конституция, потому что на базе конституции будут выборы, а на базе выборов будут формироваться новые органы исполнительной власти", — подчеркнул высокопоставленный дипломат.
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