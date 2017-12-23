Лаврентьев: самое главное - запустить процесс национального диалога в Сирии

АСТАНА, 23 дек — РИА Новости. Временных рамок для имплементации итогов конгресса сирийского нацдиалога в Сочи нет: это могут быть как полгода, так и год, заявил в интервью РИА Новости спецпосланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Здесь мы забегаем очень далеко вперед. Самое главное нам запустить этот процесс, и главное, чтобы он пошел", — сказал Лаврентьев, отвечая на вопрос, когда можно говорить о практической реализации итогов конгресса, конституционной реформе, некоем переходном правительстве.

По словам собеседника агентства, определённых сроков здесь нет.

"Не ставим. Может быть, это полгода, а может быть и год. Самое главное, чтобы этот процесс был запущен, чтобы сама идея не была отвергнута международным сообществом, ООН, а чтобы наоборот она была подхвачена и дальше уже приняла воплощение в реальных конкретных делах, а временные параметры здесь не так важны. Хотя, конечно, всем хочется, чтобы реальные результаты были достигнуты как можно быстрее", — отметил он.

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