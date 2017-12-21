Участники заседания совместной оперативной группы по сирийскому урегулированию на международной встрече в Астане. 15 сентября 2017

Участники заседания совместной оперативной группы по сирийскому урегулированию на международной встрече в Астане. 15 сентября 2017

АСТАНА, 21 дек — РИА Новости. Расширение числа участников переговоров по Сирии в Астане не планируется, сообщил источник в одной из делегаций.

"Желание изъявляют многие, но тремя странами принято решение не расширять число участников", — сказал источник.

Делегацию России на переговорах возглавляет спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции — замглавы МИД Седат Онал, Ирана — замминистра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари.

Площадка Астана принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января. За это время был подписан меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии, достигнут ряд других договоренностей, которые позволяют начать разговор о политическом урегулировании.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>