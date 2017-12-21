АСТАНА, 21 дек — РИА Новости. В Астане стартовал восьмой раунд переговоров по Сирии, делегации стран-гарантов — России, Турции и Ирана — начали технические встречи, передает корреспондент РИА Новости.

Площадка Астана принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января. За это время был подписан меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии, достигнут ряд других договоренностей, которые позволяют начать разговор о политическом урегулировании.

Восьмой раунд астанинских переговоров продлится два дня – 21 и 22 декабря: в четверг будут проходить встречи между участниками в разных форматах, в пятницу состоится основное пленарное заседание.

Делегацию России возглавляет спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции – замглавы МИД Седат Онал, Ирана — замминистра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари. Во встрече также примут участие делегации правительства и оппозиции Сирии, а также стран-наблюдателей – США и Иордании.

Восьмой раунд проходит через полторы недели после заявления президента РФ о победе в Сирии над ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) и начале вывода группировки ВКС России из САР. Сейчас, по мнению Москвы, необходимо как можно скорее разработать конституцию Сирии и сформировать переходное правительство. Для этого предлагается провести Конгресс нацдиалога Сирии, чтобы сами сирийцы, как правительство в Дамаске, так и оппозиция, могли прийти к единому мнению по всем этим вопросам.

Подготовка к конгрессу, вопросы функционирования зон деэскалации, их возможное расширение, а также решение проблемы обмена пленных станут ключевыми в ходе восьмого раунда.

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