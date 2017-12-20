В Сирии нашли около 50 женщин и детей из России

ГРОЗНЫЙ, 20 дек – РИА Новости. Группу российских женщин и детей численностью около 50 человек нашли власти Чечни в Сирии, сейчас принимаются меры по их возвращению, сообщил журналистам в среду член Совфеда, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

В среду Сабсаби привез из Багдада в Грозный и передал родственникам трехлетнюю Сафию Зайнукову из Дагестана, родители которой погибли в Ираке.

"Будем работать по сирийскому направлению. Пока там не возникли проблемы, с которыми мы сталкиваемся при возвращении наших граждан в Ираке. Мы нашли в Сирии группу, почти 50 человек, через несколько дней получим поименный список", — отметил Сабсаби.

По его словам, о сроках возвращения россиян на родину говорить преждевременно.

"Когда сможем их привезти – время покажет", — добавил Сабсаби.

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

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