Лавров и Гутерреш обсудили перспективы созыва Конгресса нацдиалога Сирии

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в среду с генсеком ООН Антониу Гутеррешем реализацию инициативы РФ, Ирана и Турции о созыве Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, а также предстоящие переговоры по Сирии в Астане и Женеве, сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы были затронуты актуальные аспекты проблематики сирийского урегулирования с учетом итогов завершившегося в Женеве 14 декабря очередного раунда межсирийских переговоров под эгидой ООН и в контексте подготовки к дальнейшим встречам в Астане и Женеве, а также реализации инициативы России, Ирана и Турции о созыве Конгресса сирийского национального диалога в Сочи с целью содействия выполнению резолюции 2254 СБ ООН", — говорится в сообщении МИД по итогам разговора.

Министр и генеральный секретарь также затронули вопросы ливийского урегулирования, "подтвердив необходимость уважения посреднической роли ООН и Африканского Союза".

"Состоялся обмен мнениями об инициированном Антониу Гутеррешем процессе реформирования ООН. Было выражено общее мнение о необходимости выхода на сбалансированные договоренности, опирающиеся на широкое согласие всех основных групп стран-членов Организации", — отметили в МИД РФ.

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