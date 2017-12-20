Вооруженная сирийская оппозиция планирует обсудить на "Астане-8" три темы

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Делегация вооруженной сирийской оппозиции планирует обсудить на восьмом раунде переговоров в Астане проблему заключенных, поставки гуманитарной помощи в осажденные районы, и функционирование зон деэскалации, заявил РИА Новости глава делегации Ахмад Тома.

Как сообщила ранее пресс-служба МИД Казахстана, восьмой раунд переговоров об урегулировании конфликта в Сирии пройдет в Астане 21-22 декабря.

"Основные темы, которые планируется обсудить в рамках повестки дня — это проблема заключенных, во-первых. Мы надеемся на большой прорыв в ней. Этот вопрос особо чувствителен для всех сторон в Сирии, так как сирийцы имеют право получить точные данные по этой теме, так как многие были задержаны из-за событий сирийской революции и их судьба не известна, как и их местонахождение, не выданы какие-либо документы, дающие понять, где они", — заявил Тома.

По его словам, обсуждать конгресс национального диалога в Сочи на Астане-8 "преждевременно". "Мы будем обсуждать на Астане-8 проблему заключенных, реализацию пунктов резолюции 2254 ООН, касающихся доставки гуманитарной помощи в осажденные районы, а также зоны деэскалации", — сказал собеседник агентства.

Экс-председатель так называемого временного правительства Сирии Тома впервые возглавил делегацию оппозиции.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже семь раундов встреч. В столице Казахстана было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписан странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандум о создании зон деэскалации в Сирии.

С начала мая в Сирии создаются зоны деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На сегодняшний день в Сирии созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит в том числе часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

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