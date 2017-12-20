Вооруженная сирийская оппозиция планирует обсудить на "Астане-8" три темы

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Делегация вооруженной сирийской оппозиции планирует обсудить на восьмом раунде переговоров в Астане проблему заключенных, поставки гуманитарной помощи в осажденные районы, и функционирование зон деэскалации, заявил РИА Новости глава делегации Ахмад Тома.
Как сообщила ранее пресс-служба МИД Казахстана, восьмой раунд переговоров об урегулировании конфликта в Сирии пройдет в Астане 21-22 декабря.
"Основные темы, которые планируется обсудить в рамках повестки дня — это проблема заключенных, во-первых. Мы надеемся на большой прорыв в ней. Этот вопрос особо чувствителен для всех сторон в Сирии, так как сирийцы имеют право получить точные данные по этой теме, так как многие были задержаны из-за событий сирийской революции и их судьба не известна, как и их местонахождение, не выданы какие-либо документы, дающие понять, где они", — заявил Тома.
Экс-председатель так называемого временного правительства Сирии Тома впервые возглавил делегацию оппозиции.
Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже семь раундов встреч. В столице Казахстана было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписан странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандум о создании зон деэскалации в Сирии.
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