Песков об обмене заявлениями между Дамаском и Парижем: это не наше дело

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Кремле не склонны комментировать обмен заявлениями между Дамаском и Парижем, это не наше дело, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не хотели бы комментировать. Безусловно, обмен заявлениями между Дамаском и Парижем, это не наше дело", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать заявления президента Франции и главы французского МИД, критикующих президента Сирии Башара Асада после того, как он обвинил Париж в поддержке терроризма.

"В данном случае мы, безусловно, считаем, что все страны, которые могут внести ощутимый вклад в процесс политического урегулирования в Сирии, безусловно, должны это делать. И вы знаете, что Россия в этом плане работает не покладая рук", — подчеркнул он.

Ранее Париж обвинил Асада в срыве переговоров в Женеве, сирийский президент в ответ заявил, что Франция "была во главе тех, кто поддерживал терроризм в Сирии". Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "если сирийцы имеют врага, то этот враг — Башар Асад". Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в свою очередь высказал мнение, что Асад не в том положении, чтобы кого-либо критиковать, поскольку он якобы полностью зависит от России и Ирана.

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