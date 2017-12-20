Спецпосланник ООН по Сирии Де Мистура приедет в Москву 21 декабря

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в Женеве. Архивное фото

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в Женеве. Архивное фото

ЖЕНЕВА/ООН, 20 дек — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил РИА Новости, что приедет в Москву 21 декабря.

"Я приеду в четверг", — сказал Де Мистура.

Ранее замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что визит спецпосланника ООН в российскую столицу может состояться до нового года.

Во вторник Де Мистура выступил в Совете Безопасности ООН с докладом об итогах восьмого раунда межсирийских переговоров. После брифинга члены Совета провели закрытые консультации по вопросу. Как сообщил РИА Новости по итогам встречи постпред Японии Коро Бешо, председатель Совета Безопасности ООН в декабре, Де Мистура сказал членам СБ, "что продолжит серьезную работу, но о конкретном графике не упомянул".