Де Мистура призвал обсудить в Астане проблему похищенных в Сирии людей

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время переговоров по Сирии в Женеве, Швейцария. 14 декабря 2017

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время переговоров по Сирии в Женеве, Швейцария. 14 декабря 2017

ООН, 19 дек — РИА Новости. Иран, Россия и Турция в ходе следующей встречи по Сирии в Астане должны заняться проблемой задержанных, пропавших и похищенных людей в Сирии — этот вопрос не был затронут делегациями Дамаска и оппозиции в Женеве, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура, выступая в Совете Безопасности ООН.

© Фото : предоставлено российским центром по примирению враждующих сторон в САР Российские военные раздали почти две тонны гумпомощи в Дамаске

"Не было прогресса по критически важному вопросу о задержанных, похищенных и пропавших людях, который поднимался в ходе астанинского процесса, но не нашел решения ни в Астане, ни в Женеве. Так как у нас есть новая возможность в Астане, я призову Иран, Россию и Турцию как стран-гарантов отреагировать на эти вопросы в ходе следующей встречи в Астане и не упустить эту возможность", — заявил спецпосланник ООН.

Во вторник Де Мистура выступает в Совете Безопасности ООН с докладом об итогах восьмого раунда межсирийских переговоров. Вопреки ожиданиям, раунд не принес видимых результатов: прямые переговоры между делегациями правительства и объединенной оппозиции так и не удалось начать.

Как сообщила ранее пресс-служба МИД Казахстана, восьмой раунд переговоров об урегулировании конфликта в Сирии пройдет в Астане 21-22 декабря. Ранее Де Мистура заявил, что поедет переговоры по Сирии в Астане.

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