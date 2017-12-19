США в стратегии нацбезопасности признали поражение в Сирии, заявил Бондарев

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. То, что Сирия в новой стратегии нацбезопасности США занимает скромное место, говорит о признании самими американцами своего поражения в этой стране, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. © РИА Новости / Михаил Климентьев Перейти в фотобанк "Сирия будет единой": эксперты оценили последствия вывода российских войск

"Малое фигурирование Сирии в американской стратегии нацбезопасности – признание поражения США и их ставленников в этой стране. Иначе бы САР была громогласно объявлена угрозой номер один для легитимизации дальнейших публичных экспансивных действий", — сказал Бондарев.

По его словам, сейчас США в Сирии, по сути, "притаились", даже с президентом САР Башаром Асадом у власти до 2021 года "согласились", готовя при этом новое поколение террористов.

"Вообще Штаты теряют свои позиции на Ближнем Востоке и на Африканском континенте. Страны этих макрорегионов тяготеют к России и Китаю", — заявил сенатор.

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