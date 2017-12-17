МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Российские военные обвинили США в создании центров подготовки сирийских боевиков для противодействия правительственным силам в Сирии. Как рассказали в Центре примирения враждующих сторон, американские инструкторы занимаются подготовкой террористов в лагере беженцев в провинции Эль-Хасека. Военные также отмечают, что западная коалиция во главе с США продолжает взаимодействовать с боевиками, несмотря на декларации о желании покончить с "Исламским государством"*.
"Под руководством американских инструкторов Сил специальных операций из разрозненных групп боевиков в тренировочном центре у лагеря беженцев создаются новые вооруженные формирования, именуемые "Новая сирийская армия", — говорится в сообщении Центра примирения.
Беженцы рассказали, что американские военные свыше полугода используют этот лагерь для подготовки террористов. Отмечается, что сейчас там находятся около 750 боевиков из ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"*.
По словам очевидцев, американские власти намерены перебросить подготовленные формирования на юг страны для борьбы с сирийской армией.
Попытки манипулирования
В Госдуме, комментируя сообщения о подготовке американскими военными боевиков для борьбы с правительственными силами в Сирии, отметили, что США руками террористов хотят принудить государства к выгодному для них общественному порядку.
Депутат также выразил мнение, что США не хотят покидать данный регион.
"А свое присутствие для мирового сообщества они могут обеспечить опять же под такой хорошей вывеской борьбы с терроризмом, хотя они сами его и поддерживают", — добавил он.
Против России
В Совфеде также отреагировали на информацию о том, что США готовят террористов в Сирии. По мнению сенатора Франца Клинцевича, американские военные тренируют боевиков для противодействия России.
Сенатор Виктор Бондарев, в свою очередь, отметил, что Россия поможет сирийским властям не допустить, чтобы США вновь дестабилизировали ситуацию в стране.
"Понятное дело, что Сирию они так просто не оставят и втихую снова готовят плацдарм для дестабилизации ситуации в ней. Уверен, у Башара Асада хватит сил противодействовать этому, не позволить кому бы то ни было снова ввергнуть страну в хаос. Со своей стороны Россия будет помогать. Мы сохраняем свою базу в Хмеймиме, а также собираемся развивать порт в Тартусе, превращая его в полноценную военно-морскую базу", — сказал парламентарий.
"Сирии удалось избежать такой печальной судьбы, и США это не устраивает, ведь столько средств было вложено в разжигание конфликта. Они твердили, что Башар Асад должен уйти. Теперь официально заявляют о готовности "не мешать его правлению" до 2021 года, что само по себе нонсенс — диктовать суверенной стране что-то относительно ее внутренних дел. Хотят сохранить лицо, главное — не признавать своего геополитического поражения", — считает сенатор.
Мешают ликвидировать террористов
Ранее в российском военном ведомстве уже обращали внимание на то, что американские самолеты создают помехи для ВКС с целью препятствовать уничтожению боевиков. В связи с этим, как отметили в Минобороны, американские истребители совершают опасные сближения с российскими военными самолетами.
Кроме того, ранее сирийские власти направили письмо в Совбез ООН, в котором описывали, как США прикрывали отход боевиков в провинции Дейр-эз-Зор. Подобный инцидент произошел при взятии Ракки. Тогда арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" при поддержке коалиции обеспечили отход из Ракки около 250 боевиков.
В последующем в СДС рассказали, что американские власти были заинтересованы в этом, так как задействовать террористов для оказания сопротивления правительственным силам. Также сообщалось, что Ракка — не первое место, откуда террористов ИГ* выводили, договорившись с ними.
* Террористические организации, запрещенные в России.
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