МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Российские военные обвинили США в создании центров подготовки сирийских боевиков для противодействия правительственным силам в Сирии. Как рассказали в Центре примирения враждующих сторон, американские инструкторы занимаются подготовкой террористов в лагере беженцев в провинции Эль-Хасека. Военные также отмечают, что западная коалиция во главе с США продолжает взаимодействовать с боевиками, несмотря на декларации о желании покончить с "Исламским государством"*.

В Минобороны отметили, что лагерь находится в 20 километрах северо-восточнее города Джиср-эш-Шаддади. На данный момент беженцы покидают данное место и возвращаются в свои дома.

"Под руководством американских инструкторов Сил специальных операций из разрозненных групп боевиков в тренировочном центре у лагеря беженцев создаются новые вооруженные формирования, именуемые "Новая сирийская армия", — говорится в сообщении Центра примирения.

Беженцы рассказали, что американские военные свыше полугода используют этот лагерь для подготовки террористов. Отмечается, что сейчас там находятся около 750 боевиков из ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"*.

Попытки манипулирования

Эти террористы, предположительно, бежали из-под Ракки, Дейр-эз-Зора, Аль-Букемаля и с восточного берега Евфрата. При этом основной костяк составляют более 400 террористов "Исламского государства"*, которые в октябре при поддержке США выехали из Ракки.По словам очевидцев, американские власти намерены перебросить подготовленные формирования на юг страны для борьбы с сирийской армией.

В Госдуме, комментируя сообщения о подготовке американскими военными боевиков для борьбы с правительственными силами в Сирии, отметили, что США руками террористов хотят принудить государства к выгодному для них общественному порядку.

"Они (США), как и предполагалось, руками террористов "Исламского государства"* пытаются манипулировать в том числе и общественным настроением людей,… совершая террористические акты. Тем самым пытаются принудить те или иные государства к выгодному для них общественному порядку", — заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Депутат также выразил мнение, что США не хотят покидать данный регион.

"А свое присутствие для мирового сообщества они могут обеспечить опять же под такой хорошей вывеской борьбы с терроризмом, хотя они сами его и поддерживают", — добавил он.

Против России

В Совфеде также отреагировали на информацию о том, что США готовят террористов в Сирии. По мнению сенатора Франца Клинцевича, американские военные тренируют боевиков для противодействия России.

"Практически то же самое делали американцы и в 80-х годах прошлого века, во время войны в Афганистане, готовя террористов и натравливая их на Советский Союз. Судя по всему, время для США остановилось. Сегодняшнюю Россию, как и 30 лет назад Советский Союз, они считают своим главным геополитическим противником, для борьбы с которым все средства хороши", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Сенатор Виктор Бондарев, в свою очередь, отметил, что Россия поможет сирийским властям не допустить, чтобы США вновь дестабилизировали ситуацию в стране.

"Понятное дело, что Сирию они так просто не оставят и втихую снова готовят плацдарм для дестабилизации ситуации в ней. Уверен, у Башара Асада хватит сил противодействовать этому, не позволить кому бы то ни было снова ввергнуть страну в хаос. Со своей стороны Россия будет помогать. Мы сохраняем свою базу в Хмеймиме, а также собираемся развивать порт в Тартусе, превращая его в полноценную военно-морскую базу", — сказал парламентарий.

Он также подчеркнул, что это не первый случай, когда американские власти поддерживают террористов. Бондарев также выразил мнение, что Вашингтону "не дает покоя" успех России в Сирии (и военный, и геополитический), а также нормализация обстановки в этой стране, "которую они, как Ливию, пытались развалить".

"Сирии удалось избежать такой печальной судьбы, и США это не устраивает, ведь столько средств было вложено в разжигание конфликта. Они твердили, что Башар Асад должен уйти. Теперь официально заявляют о готовности "не мешать его правлению" до 2021 года, что само по себе нонсенс — диктовать суверенной стране что-то относительно ее внутренних дел. Хотят сохранить лицо, главное — не признавать своего геополитического поражения", — считает сенатор.

Мешают ликвидировать террористов

Ранее в российском военном ведомстве уже обращали внимание на то, что американские самолеты создают помехи для ВКС с целью препятствовать уничтожению боевиков. В связи с этим, как отметили в Минобороны, американские истребители совершают опасные сближения с российскими военными самолетами.

На эту проблему обратил внимание президент России Владимир Путин. Он выразил мнение, что США намерены использовать террористов для борьбы с правительственными силами.

Кроме того, ранее сирийские власти направили письмо в Совбез ООН, в котором описывали, как США прикрывали отход боевиков в провинции Дейр-эз-Зор. Подобный инцидент произошел при взятии Ракки. Тогда арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" при поддержке коалиции обеспечили отход из Ракки около 250 боевиков.

В последующем в СДС рассказали, что американские власти были заинтересованы в этом, так как задействовать террористов для оказания сопротивления правительственным силам. Также сообщалось, что Ракка — не первое место, откуда террористов ИГ* выводили, договорившись с ними.

* Террористические организации, запрещенные в России.