Россия не позволит США снова ввергнуть Сирию в хаос, заявили в Совфеде

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Россия поможет президенту Сирии Башару Асаду не допустить, чтобы США снова дестабилизировали обстановку в стране, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Так он прокомментировал сообщение Российского центра по примирению о том, что американские инструкторы занимаются подготовкой уцелевших боевиков ИГ*.

"Понятное дело, что Сирию они так просто не оставят и втихую снова готовят плацдарм для дестабилизации ситуации в ней. Уверен, у Башара Асада хватит сил противодействовать этому, не позволить кому бы то ни было снова ввергнуть страну в хаос. Со своей стороны Россия будет помогать. Мы сохраняем свою базу в Хмеймиме, а также собираемся развивать порт в Тартусе, превращая его в полноценную военно-морскую базу", — сказал Бондарев.

Он отметил, что американцы уже не первый раз поддерживают террористов и другие деструктивные силы. По словам сенатора, Вашингтону "не дает покоя" успех России в Сирии (и военный, и геополитический), а также нормализация обстановки в этой стране, "которую они, как Ливию, пытались развалить".

"Сирии удалось избежать такой печальной судьбы, и США это не устраивает, ведь столько средств было вложено в разжигание конфликта. Они твердили, что Башар Асад должен уйти. Теперь официально заявляют о готовности "не мешать его правлению" до 2021 года, что само по себе нонсенс — диктовать суверенной стране что-то относительно ее внутренних дел. Хотят сохранить лицо, главное — не признавать своего геополитического поражения", — считает сенатор.

По данным российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, международная коалиция во главе с США уже около полугода использует лагерь беженцев в провинции Эль-Хасека в качестве базы подготовки боевиков, стекающихся туда из различных районов. Вооруженные формирования под названием "Новая сирийская армия" планируется задействовать для борьбы с сирийскими правительственными силами.