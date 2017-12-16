Россия не позволит США снова ввергнуть Сирию в хаос, заявили в Совфеде

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Россия поможет президенту Сирии Башару Асаду не допустить, чтобы США снова дестабилизировали обстановку в стране, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Понятное дело, что Сирию они так просто не оставят и втихую снова готовят плацдарм для дестабилизации ситуации в ней. Уверен, у Башара Асада хватит сил противодействовать этому, не позволить кому бы то ни было снова ввергнуть страну в хаос. Со своей стороны Россия будет помогать. Мы сохраняем свою базу в Хмеймиме, а также собираемся развивать порт в Тартусе, превращая его в полноценную военно-морскую базу", — сказал Бондарев.
Он отметил, что американцы уже не первый раз поддерживают террористов и другие деструктивные силы. По словам сенатора, Вашингтону "не дает покоя" успех России в Сирии (и военный, и геополитический), а также нормализация обстановки в этой стране, "которую они, как Ливию, пытались развалить".
По данным российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, международная коалиция во главе с США уже около полугода использует лагерь беженцев в провинции Эль-Хасека в качестве базы подготовки боевиков, стекающихся туда из различных районов. Вооруженные формирования под названием "Новая сирийская армия" планируется задействовать для борьбы с сирийскими правительственными силами.
* Террористическая организация "Исламское государство", запрещенная в России.
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