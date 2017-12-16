14:1216.12.2017
(обновлено: 15:06 16.12.2017)
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу по поручению Владимира Путина поблагодарил всех военнослужащих, которые обеспечивали безопасность во время визита главы государства на авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
За образцовое выполнение поставленных задач поощрены офицеры и военнослужащие контрактной службы Сил специальных операций и военной полиции, обеспечивавших безопасность президента на авиабазе, пилоты истребительной и армейской авиации, сопровождавшие президентский борт, а также личный состав расчетов противовоздушной обороны, специалисты радиоэлектронной борьбы и экипажи отдельных кораблей оперативного соединения ВМФ в Средиземном море.
Президент России Владимир Путин в понедельник утром прилетел на российскую базу "Хмеймим", его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин.
Во время посещения авиабазы Путин заявил о выводе значительной части российского воинского контингента из Сирии.
Командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин доложил президенту о результатах операции ВКС, которая длилась 227 суток.
Во время операции ВКС было освобождено более 67 тысяч квадратных километров территории Сирии, более тысячи населенных пунктов.
Выступая перед военными, Путин отметил, что благодаря операции ВКС удалось сохранить Сирию как суверенное и независимое государство.
Главы России и Сирии встретились на аэродроме с летчиками авиагруппы ВКС, обсудили с ними тактико-технические характеристики самолетов.
Российские военные блестяще выполнили свою задачу в Сирии, а также показали растущую мощь армии и флота, отметил президент.
Глава российского государства поблагодарил летчиков за боевую работу и поздравил с наступающим Новым годом.
Президент Сирии Башар Асад во время встречи на авиабазе Хмеймим поблагодарил Владимира Путина за эффективное участие России в борьбе с терроризмом. "Победы, которые достигнуты, коснулись не только нашего государства, но и соседних стран", - сказал Асад.
Несмотря на вывод значительной части воинского контингента, в Сирии остаются два пункта базирования российских военных — авиабаза Хмеймим и пунктобеспечения ВМФ в Тартусе. Также продолжает работу российский Центр по примирению. "Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели", — отметил президент России.
Кроме того, благодарность объявлена специально переброшенным в Сирию военнослужащим особых групп Сил специальных операций и морских противодиверсионных сил, а также подразделениям морской пехоты, прикрывавшим наиболее диверсионноопасные направления на суше и с моря.
Путин 11 декабря побывал на авиабазе Хмеймим, где выступил перед военнослужащими и отдал приказ о выводе российских войск из Сирии. Позже, во время большой пресс-конференции, он поделился впечатлениями о поездке и, в частности, о том, как обеспечивалась ее безопасность.
Президент пояснил, что этим занимались и военнослужащие на земле, и летчики в небе. По его словам, самые опасные моменты полета — это посадка и взлет самолета, который может быть целью ПЗРК.
"Летчики, я посмотрел, как они не просто летели рядом, они при посадке ушли ниже нашего самолета. Сопла боевых машин разогреваются гораздо сильнее, чем двигатели гражданского самолета, и они по сути прикрывали наш самолет", — рассказал Путин.
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