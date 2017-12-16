В Госдуме предположили, зачем США собирают новую армию из боевиков в Сирии

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. США руками террористов "Исламского государства"* пытаются принудить государства к выгодному для них общественному порядку, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия").

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии в субботу сообщил, что новые вооруженные формирования "Новая сирийская армия" создаются у лагеря беженцев в сирийской провинции Эль-Хасека под руководством американских инструкторов. По информации возвращающихся в освобожденные от ИГ* районы местных жителей, этот лагерь уже более полугода используется международной коалицией в качестве базы подготовки боевиков, стекающихся туда из различных районов Сирии.

"Они (США), как и предполагалось, руками террористов "Исламского государства"* пытаются манипулировать в том числе и общественным настроением людей,… совершая террористические акты. Тем самым пытаются принудить те или иные государства к выгодному для них общественному порядку", — сказал Швыткин РИА Новости.

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что США не хотят уходить из данного региона и хотят обеспечить свое присутствие в нем. "А свое присутствие для мирового сообщества они могут обеспечить опять же под такой хорошей вывеской борьбы с терроризмом, хотя они сами его и поддерживают", — отметил депутат.

"И, конечно же, с помощью "Исламского государства"* они пытаются показать отсутствие должных успехов со стороны ВКС России в Сирии совместно с (вооруженными силами) Сирийской арабской республики", — выразил свое мнение парламентарий. Он подчеркнул, что США на настоящий момент невыгодна победа России и присутствие РФ в данном регионе.

Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома "Исламского государства"* в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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