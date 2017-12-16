Готовят к бою: США создают новую армию из остатков боевиков в Сирии

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Коалиция во главе с США продолжает взаимодействовать с остатками террористов в Сирии, несмотря на декларации о желании покончить с "Исламским государством"*. Американские инструкторы тренируют боевиков в лагере беженцев в провинции Эль-Хасека, чтобы впоследствии использовать их против правительственных войск, заявил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Речь идет о лагере в 20 километрах северо-восточнее города Джиср-эш-Шаддади, который покидают беженцы, возвращающиеся в свои дома.

"Под руководством американских инструкторов Сил специальных операций из разрозненных групп боевиков в тренировочном центре у лагеря беженцев создаются новые вооруженные формирования, именуемые "Новая сирийская армия", — говорится в сообщении Центра примирения.

По словам беженцев, международная коалиция во главе с США уже более полугода использует этот "плацдарм" для подготовки боевиков.

Сейчас там около 750 человек из "Исламского государства"* и "Джебхат ан-Нусры"*, бежавших из-под Ракки, Дейр-эз-Зора, Аль-Букемаля и с восточного берега Евфрата.

Основной костяк составляют более 400 террористов "Исламского государства"*, которые в октябре при поддержке США выехали из Ракки.

Как сообщают очевидцы, американские военные объявили, что после курса подготовки эти формирования перебросят на юг для борьбы с сирийской правительственной армией.

Мешают уничтожить террористов…

На прошлой неделе российское Министерство обороны уже обращало внимание на то, что США пытаются препятствовать уничтожению боевиков. Об этом официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков заявил в ответ на обвинения Пентагона в том, что российские ВКС якобы допускают опасные сближения с американскими самолетами в небе над Сирией.

Конашенков пояснил, что большинство этих случаев связаны с попытками американской авиации создавать помехи уничтожению террористов.

В пример он привел инцидент, случившийся 23 ноября. Тогда американский истребитель F-22 активно мешал паре штурмовиков Су-25 выполнять боевую задачу по уничтожению опорного пункта ИГ* в пригороде Меядина.

"Самолет F-22 отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, имитируя воздушный бой", — заявил представитель Минобороны.

По словам Конашенкова, только после того, как рядом появился истребитель Су-35с, американский самолет прекратил опасные маневры и "поспешил удалиться в воздушное пространство Ирака".

В заключение представитель Минобороны посоветовал американскому командованию "фильтровать мысли" и сосредоточиться на уничтожении террористов ИГ* в Ираке, а не на провоцировании инцидентов в воздухе.

…оберегают…

О том, что коалиция во главе с США пытается прикрывать боевиков, заявляли и в Дамаске. Об этом говорилось в письмах, которые сирийский МИД направил в Совет Безопасности и генеральному секретарю ООН в связи с гибелью мирных жителей при ракетном ударе, нанесенном коалицией по деревне Аль-Джарзи Шарки в провинции Дейр-эз-Зор.

"Под предлогом, что самолеты коалиции борются с ИГ*, на самом деле они прикрывают отход боевиков в безопасные места и оберегают их", — говорилось в документе.

Президент России Владимир Путин также отметил, что американцы намерены задействовать боевиков в противостоянии правительственным силам.

"Уходят боевики, скажем, в Ирак. Наши говорят американским партнерам: "Боевики пошли туда-то и туда-то". Нет никакой реакции, уходят — и все. Почему? Потому что думают, что их можно было использовать в борьбе с тем же Асадом", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

…и прикрывают боевиков

В ноябре постпредство Сирии при ООН также обращалось к генеральному секретарю и Совбезу с письмами, в которых говорилось, что коалиция во главе с США позволила террористам покинуть Дейр-эз-Зор. Кроме того, как сообщала Би-би-си, арабо-курдские отряды СДС при поддержке коалиции обеспечили отход из Ракки около 250 боевиков.

Пентагон подтвердил, что около 300 боевиков действительно покинули Ракку по договоренности между СДС и городским советом, но отрицал, что коалиция была одной из сторон этой сделки.

О переговорах по выводу террористов из Ракки рассказал бывший пресс-секретарь СДС Талал Сило.

По его словам, Вашингтону это нужно было, чтобы террористы смогли оказать сопротивление правительственной армии в Дейр-эз-Зоре.

"Американцы считали, что отряды Асада продвинутся до Дейр-эз-Зора за шесть недель. Но когда оказалось, что они продвигаются еще быстрее, США потребовали, чтобы СДС вступила в переговоры с ИГ*", — сказал он.

Как утверждает Сило, речь на переговорах шла о том, чтобы разрешить вывод трех с половиной тысяч террористов. Для прикрытия этой операции разыграли "театральный сценарий" со сдачей 275 человек, которые не были боевиками. При этом в Ракку не пустили СМИ — не по соображениям безопасности, а чтобы они не смогли заметить подмену.

Сило отметил, что Ракка — не первое место, откуда террористов ИГ* выводили, договорившись с ними. В пример он привел освобождение Манбиджа, когда двум тысячам боевиков разрешили покинуть город под прикрытием гражданских лиц. То же самое произошло и в районе Табка у реки Евфрат, где США разрешили организовать безопасный коридор по выходу из города 500 боевиков с оружием и боеприпасами, которые передислоцировались в Ракку.

Заявления американских военных о том, что США непричастны к выводу террористов из Ракки, считают неубедительными не только в Дамаске и Москве, но и в Анкаре. Как заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, США "решили бороться с помощью одной террористической группировки против другой".

* Террористические организации, запрещенные в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>