РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Готовят к бою: США создают новую армию из остатков боевиков в Сирии

13:0216.12.2017
(обновлено: 13:11 16.12.2017)
0601748
© AP Photo / Manu BraboБоевики из вооруженной сирийской оппозиции. Архивное фотоБоевики из вооруженной сирийской оппозиции. Архивное фото
© AP Photo / Manu Brabo

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Коалиция во главе с США продолжает взаимодействовать с остатками террористов в Сирии, несмотря на декларации о желании покончить с "Исламским государством"*. Американские инструкторы тренируют боевиков в лагере беженцев в провинции Эль-Хасека, чтобы впоследствии использовать их против правительственных войск, заявил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Сирийский расклад: США провоцируют Россию и передергивают факты
Речь идет о лагере в 20 километрах северо-восточнее города Джиср-эш-Шаддади, который покидают беженцы, возвращающиеся в свои дома.

"Под руководством американских инструкторов Сил специальных операций из разрозненных групп боевиков в тренировочном центре у лагеря беженцев создаются новые вооруженные формирования, именуемые "Новая сирийская армия", — говорится в сообщении Центра примирения.

По словам беженцев, международная коалиция во главе с США уже более полугода использует этот "плацдарм" для подготовки боевиков.

Обстрел позиций ИГ (организация запрещена в РФ) в Дейр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Война в Сирии продолжится, пока не завершится американская оккупация
Сейчас там около 750 человек из "Исламского государства"* и "Джебхат ан-Нусры"*, бежавших из-под Ракки, Дейр-эз-Зора, Аль-Букемаля и с восточного берега Евфрата.

Основной костяк составляют более 400 террористов "Исламского государства"*, которые в октябре при поддержке США выехали из Ракки.

Как сообщают очевидцы, американские военные объявили, что после курса подготовки эти формирования перебросят на юг для борьбы с сирийской правительственной армией.

Мешают уничтожить террористов…

На прошлой неделе российское Министерство обороны уже обращало внимание на то, что США пытаются препятствовать уничтожению боевиков. Об этом официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков заявил в ответ на обвинения Пентагона в том, что российские ВКС якобы допускают опасные сближения с американскими самолетами в небе над Сирией.

Российские штурмовики Су-25 взлетают с авиабазы Хмеймимв Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Военный эксперт о самолетах США в Сирии: они хотят показать себя жертвами
Конашенков пояснил, что большинство этих случаев связаны с попытками американской авиации создавать помехи уничтожению террористов.

В пример он привел инцидент, случившийся 23 ноября. Тогда американский истребитель F-22 активно мешал паре штурмовиков Су-25 выполнять боевую задачу по уничтожению опорного пункта ИГ* в пригороде Меядина.

"Самолет F-22 отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, имитируя воздушный бой", — заявил представитель Минобороны.

По словам Конашенкова, только после того, как рядом появился истребитель Су-35с, американский самолет прекратил опасные маневры и "поспешил удалиться в воздушное пространство Ирака".

В заключение представитель Минобороны посоветовал американскому командованию "фильтровать мысли" и сосредоточиться на уничтожении террористов ИГ* в Ираке, а не на провоцировании инцидентов в воздухе.

…оберегают…

О том, что коалиция во главе с США пытается прикрывать боевиков, заявляли и в Дамаске. Об этом говорилось в письмах, которые сирийский МИД направил в Совет Безопасности и генеральному секретарю ООН в связи с гибелью мирных жителей при ракетном ударе, нанесенном коалицией по деревне Аль-Джарзи Шарки в провинции Дейр-эз-Зор.

Американские военнослужащие в Афганистане. Архивное фото
CC BY 2.0 / The U.S. Army / Returning to base
"Зеленые человечки" из Пентагона: как армия США тайно воюет по всему миру
"Под предлогом, что самолеты коалиции борются с ИГ*, на самом деле они прикрывают отход боевиков в безопасные места и оберегают их", — говорилось в документе.

Президент России Владимир Путин также отметил, что американцы намерены задействовать боевиков в противостоянии правительственным силам.

"Уходят боевики, скажем, в Ирак. Наши говорят американским партнерам: "Боевики пошли туда-то и туда-то". Нет никакой реакции, уходят — и все. Почему? Потому что думают, что их можно было использовать в борьбе с тем же Асадом", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

…и прикрывают боевиков

В ноябре постпредство Сирии при ООН также обращалось к генеральному секретарю и Совбезу с письмами, в которых говорилось, что коалиция во главе с США позволила террористам покинуть Дейр-эз-Зор. Кроме того, как сообщала Би-би-си, арабо-курдские отряды СДС при поддержке коалиции обеспечили отход из Ракки около 250 боевиков. 

Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
© AP Photo / Raqqa Media Center
Депутат: действия США скорее способствовали усилению ИГ*, а не уничтожению
Пентагон подтвердил, что около 300 боевиков действительно покинули Ракку по договоренности между СДС и городским советом, но отрицал, что коалиция была одной из сторон этой сделки.

О переговорах по выводу террористов из Ракки рассказал бывший пресс-секретарь СДС Талал Сило.

По его словам, Вашингтону это нужно было, чтобы террористы смогли оказать сопротивление правительственной армии в Дейр-эз-Зоре.

"Американцы считали, что отряды Асада продвинутся до Дейр-эз-Зора за шесть недель. Но когда оказалось, что они продвигаются еще быстрее, США потребовали, чтобы СДС вступила в переговоры с ИГ*", — сказал он.

Как утверждает Сило, речь на переговорах шла о том, чтобы разрешить вывод трех с половиной тысяч террористов. Для прикрытия этой операции разыграли "театральный сценарий" со сдачей 275 человек, которые не были боевиками. При этом в Ракку не пустили СМИ — не по соображениям безопасности, а чтобы они не смогли заметить подмену.

Президент Турции Тайип Эрдоган выступает в Анкаре перед главами региональных отделений правящей Партии справедливости и развития. 17 ноября 2017
© AFP 2017 / Adem Altan
"Кучу долларов дали": Эрдоган обвинил США в финансовой поддержке ИГ*
Сило отметил, что Ракка — не первое место, откуда террористов ИГ* выводили, договорившись с ними. В пример он привел освобождение Манбиджа, когда двум тысячам боевиков разрешили покинуть город под прикрытием гражданских лиц. То же самое произошло и в районе Табка у реки Евфрат, где США разрешили организовать безопасный коридор по выходу из города 500 боевиков с оружием и боеприпасами, которые передислоцировались в Ракку.

Заявления американских военных о том, что США непричастны к выводу террористов из Ракки, считают неубедительными не только в Дамаске и Москве, но и в Анкаре. Как заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, США "решили бороться с помощью одной террористической группировки против другой".

* Террористические организации, запрещенные в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сирия до и после начала боевых действий
Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена