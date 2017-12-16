В Сирии еще два населенных пункта присоединились к режиму прекращения боев

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Населенные пункты Айн-Абу-Насра и Телль-Дахириет-Эс-Сайя провинции Алеппо за минувшие сутки присоединились к режиму прекращения боевых действий, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"В течение суток подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов Айн-Абу-Насра и Телль-Дахириет-Эс-Сайя провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2309. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.

Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки шесть нарушений режима прекращения огня: три — в Алеппо, два — в Латакии, одно — в Хомсе. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Дамаск. Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.

Согласно сообщению, в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена гуманитарная акция в населенном пункте Кусайр-Аль-Вард провинции Алеппо. Местному населению доставлено продовольствие, общим весом груза 1,3 тонны. В течение суток медицинская помощь оказана 10 жителям.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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