МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сирийские беженцы, возвращающиеся в освобожденные от ИГ* районы, сообщают, что международная коалиция во главе с США более полугода использует лагерь беженцев в провинции как базу подготовки боевиков, сообщил в субботу российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

"По информации возвращающихся в освобожденные от ИГИЛ* районы местных жителей, данный лагерь уже более полугода используется "международной коалицией" в качестве базы подготовки боевиков, стекающихся туда из различных районов Сирии", — говорится в сообщении.

Большинство боевиков, по словам покинувших лагерь беженцев, ранее входили в разгромленные сирийскими правительственными войсками террористические группировки ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"*.

Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим в Сирии, отдал приказ о выводе российской группировки войск из САР после полного разгрома "Исламского государства" в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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