В Центре примирения сообщили о боевиках, находящихся в Эль-Хасеке

Оружие, захваченное сирийскими военными во время военной операции против боевиков Исламского государства (террористическая организация, запрещена в РФ) в районах провинции Дейр-эз-Зор. Архивное фото

Оружие, захваченное сирийскими военными во время военной операции против боевиков Исламского государства (террористическая организация, запрещена в РФ) в районах провинции Дейр-эз-Зор. Архивное фото

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сирийские беженцы, возвращающиеся в освобожденные от ИГ* районы, сообщают, что порядка 750 боевиков сосредоточены в районе лагеря беженцев в сирийской провинции Эль-Хасека, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

"На сегодняшний день в районе лагеря беженцев сосредоточено уже порядка 750 боевиков, прибывших из Ракки, Дейр-эз-Зора, Абу-Кемаля и восточных территорий Евфрата", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основной костяк группировки составляют более 400 террористов ИГ*, при поддержке США беспрепятственно выехавших автоколонной из Ракки в октябре этого года.

Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома группировки ИГ* в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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