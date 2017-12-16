МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сирийские беженцы, возвращающиеся в освобожденные от ИГ* районы, сообщают, что порядка 750 боевиков сосредоточены в районе лагеря беженцев в сирийской провинции Эль-Хасека, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Отмечается, что основной костяк группировки составляют более 400 террористов ИГ*, при поддержке США беспрепятственно выехавших автоколонной из Ракки в октябре этого года.
Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома группировки ИГ* в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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