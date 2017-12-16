Минобороны заявило о продолжающихся контактах США с террористами в Сирии

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США продолжает взаимодействовать с остатками террористов на территории Сирии, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в САР.

"Международная коалиция" продолжает взаимодействовать с остатками террористов на территории Сирии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что взаимодействие продолжается, несмотря на заявления американской стороны о безусловной приверженности к уничтожению террористической группировки "Исламское государство"*.

Президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим 11 декабря, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома "Исламского государства"* в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы: Хмеймим и Тартус.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>