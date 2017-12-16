Глава Пентагона прокомментировал инцидент с Су35С и F-22 в Сирии

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис пообещал разобраться с инцидентами между российскими и американскими самолетами в небе над Сирией.
При этом Мэттис отметил, что не ждет "никакой безупречности", но и не ожидает опасных маневров.
Мэттис также обратил внимание на то, что канал по предотвращению конфликтных ситуаций между российскими и американскими военными в небе над Сирией "никогда не прекращал работу".
"Создавал помехи"
Ранее в Минобороны России рассказали подробности инцидента между российскими самолетами и американским F-22. Как отметили в ведомстве, инцидент случился 13 декабря.
"Со стороны восточного берега реки к ним (российским самолетам. — Прим. ред.) приблизился американский истребитель F-22. Отстреливая тепловые ловушки, F-22 создавал помехи паре российских Су-25", — говорится в сообщении Минобороны.
Российские военные также подчеркнули, что после маневров американского истребителя к нему приблизился Су-35С, после чего F-22 спешно покинул район.
Совершают опасные сближения
Газета The New York Times также ранее подготовила материал со ссылкой на источники в военных кругах, в котором рассказывалось о якобы опасных маневрах со стороны российских военных самолетов вблизи американских в небе над Сирией.
Реагируя на данное сообщение, в российском военном ведомстве обвинили американские власти в поддержке боевиков и попытках помешать российской авиации уничтожить террористов "Исламского государства"*. В Минобороны отметили, что американские боевые самолеты совершают опасные сближения для создания помех российским ВКС в уничтожении боевиков.
"Самолет F-22 отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, имитируя воздушный бой", — рассказали в Минобороны.
Российские военные также отметили, что американский самолет "удалился в воздушное пространство Ирака", как только появился истребитель Су-35.
"Американское воздушное пространство"
В частности, в Минобороны подчеркнули, что коалиция во главе с США действует в Сирии незаконно. Россия также призвала американскую сторону уважать суверенитет Сирийской Арабской Республики.
Кроме того, российские военные призвали американских военных "фильтровать мысли и сосредоточиться на уничтожении террористов ИГИЛ*".
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>