Глава Пентагона прокомментировал инцидент с Су35С и F-22 в Сирии

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис пообещал разобраться с инцидентами между российскими и американскими самолетами в небе над Сирией.

При этом Мэттис отметил, что не ждет "никакой безупречности", но и не ожидает опасных маневров.

"Мы с этим разберемся. Но на данный момент я не могу вам сказать, идет ли речь о неосмотрительном пилотировании, раздражительном пилоте, или о людях, которые пытаются сделать что-то очень неблагоразумное", — сказал глава Пентагона.

Мэттис также обратил внимание на то, что канал по предотвращению конфликтных ситуаций между российскими и американскими военными в небе над Сирией "никогда не прекращал работу".

"Создавал помехи"

Ранее в Минобороны России рассказали подробности инцидента между российскими самолетами и американским F-22. Как отметили в ведомстве, инцидент случился 13 декабря.

"Со стороны восточного берега реки к ним (российским самолетам. — Прим. ред.) приблизился американский истребитель F-22. Отстреливая тепловые ловушки, F-22 создавал помехи паре российских Су-25", — говорится в сообщении Минобороны.

Российские военные также подчеркнули, что после маневров американского истребителя к нему приблизился Су-35С, после чего F-22 спешно покинул район.

Американские военные, в свою очередь, рассказали свою версию произошедшего. По их словам, российские штурмовики достаточно близко приблизились к F-22, которому, как отмечают в Пентагоне, пришлось усиленно маневрировать, чтобы избежать столкновения.Совершают опасные сближения

Газета The New York Times также ранее подготовила материал со ссылкой на источники в военных кругах, в котором рассказывалось о якобы опасных маневрах со стороны российских военных самолетов вблизи американских в небе над Сирией.

Реагируя на данное сообщение, в российском военном ведомстве обвинили американские власти в поддержке боевиков и попытках помешать российской авиации уничтожить террористов "Исламского государства"*. В Минобороны отметили, что американские боевые самолеты совершают опасные сближения для создания помех российским ВКС в уничтожении боевиков.

В частности, в ведомстве рассказали подробности одного инцидента, который случился на востоке Сирии.

"Самолет F-22 отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, имитируя воздушный бой", — рассказали в Минобороны.

Российские военные также отметили, что американский самолет "удалился в воздушное пространство Ирака", как только появился истребитель Су-35.

"Американское воздушное пространство"

Ранее американские военные также заявили о наличии в небе над Сирией воздушного пространства, принадлежащего США. В российском военном ведомстве жестко отреагировали на подобные заявления американских коллег.

В частности, в Минобороны подчеркнули, что коалиция во главе с США действует в Сирии незаконно. Россия также призвала американскую сторону уважать суверенитет Сирийской Арабской Республики.

Кроме того, российские военные призвали американских военных "фильтровать мысли и сосредоточиться на уничтожении террористов ИГИЛ*".

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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