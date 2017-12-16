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Война в Сирии
Война в Сирии

Глава Пентагона прокомментировал инцидент с Су35С и F-22 в Сирии

08:0116.12.2017
(обновлено: 08:26 16.12.2017)
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© AFP 2017 / John Thys Глава Пентагона Джеймс Мэттис. Архивное фотоГлава Пентагона Джеймс Мэттис. Архивное фото
© AFP 2017 / John Thys

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис пообещал разобраться с инцидентами между российскими и американскими самолетами в небе над Сирией.

При этом Мэттис отметил, что не ждет "никакой безупречности", но и не ожидает опасных маневров.

Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Сирийский расклад: США провоцируют Россию и передергивают факты
"Мы с этим разберемся. Но на данный момент я не могу вам сказать, идет ли речь о неосмотрительном пилотировании, раздражительном пилоте, или о людях, которые пытаются сделать что-то очень неблагоразумное", — сказал глава Пентагона.

Мэттис также обратил внимание на то, что канал по предотвращению конфликтных ситуаций между российскими и американскими военными в небе над Сирией "никогда не прекращал работу".

"Создавал помехи"

Ранее в Минобороны России рассказали подробности инцидента между российскими самолетами и американским F-22. Как отметили в ведомстве, инцидент случился 13 декабря.

"Со стороны восточного берега реки к ним (российским самолетам. — Прим. ред.) приблизился американский истребитель F-22. Отстреливая тепловые ловушки, F-22 создавал помехи паре российских Су-25", — говорится в сообщении Минобороны.
Российские военные также подчеркнули, что после маневров американского истребителя к нему приблизился Су-35С, после чего F-22 спешно покинул район.

Вид из кабины штурмовика Су-25. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Эксперт об американских самолетах в Сирии: склонны к необдуманным рискам
Американские военные, в свою очередь, рассказали свою версию произошедшего. По их словам, российские штурмовики достаточно близко приблизились к F-22, которому, как отмечают в Пентагоне, пришлось усиленно маневрировать, чтобы избежать столкновения.
Совершают опасные сближения

Газета The New York Times также ранее подготовила материал со ссылкой на источники в военных кругах, в котором рассказывалось о якобы опасных маневрах со стороны российских военных самолетов вблизи американских в небе над Сирией.

Реагируя на данное сообщение, в российском военном ведомстве обвинили американские власти в поддержке боевиков и попытках помешать российской авиации уничтожить террористов "Исламского государства"*. В Минобороны отметили, что американские боевые самолеты совершают опасные сближения для создания помех российским ВКС в уничтожении боевиков.

Российские штурмовики Су-25 взлетают с авиабазы Хмеймимв Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Военный эксперт о самолетах США в Сирии: они хотят показать себя жертвами
В частности, в ведомстве рассказали подробности одного инцидента, который случился на востоке Сирии.

"Самолет F-22 отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, имитируя воздушный бой", — рассказали в Минобороны.

Российские военные также отметили, что американский самолет "удалился в воздушное пространство Ирака", как только появился истребитель Су-35.

Сирия: путь к победе
Сирия: путь к победе

"Американское воздушное пространство"

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) в Аль-Букемале. 18 ноября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Бывший "мировой жандарм" не хочет на пенсию. Мнение о "победе" США над ИГ*
Ранее американские военные также заявили о наличии в небе над Сирией воздушного пространства, принадлежащего США. В российском военном ведомстве жестко отреагировали на подобные заявления американских коллег.

В частности, в Минобороны подчеркнули, что коалиция во главе с США действует в Сирии незаконно. Россия также призвала американскую сторону уважать суверенитет Сирийской Арабской Республики.

Кроме того, российские военные призвали американских военных "фильтровать мысли и сосредоточиться на уничтожении террористов ИГИЛ*".

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

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