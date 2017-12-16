Кадыров рассказал подробности операции по возвращению из Сирии двух детей

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал подробности операции по возвращению детей из Сирии, опубликовав сообщение под фотографией в своем профиле в Instagram.

Двух детей, спасенных в Сирии, доставили в субботу в Грозный рейсом из Стамбула — десятилетнего мальчика и восьмилетнюю девочку сопровождает мать. Ориентировочно через неделю ожидается прибытие в Чечню еще более 100 женщин и детей, спасенных в Ираке.

"Очередная операция по спасению граждан России из Сирии и Ирака увенчалась успехом. В ночь с пятницы на субботу в аэропорту "Грозный" приземлился самолет из Стамбула. Среди пассажиров воздушного судна находились двое малолетних уроженцев Чечни — десятилетний Ислам и восьмилетняя Танзила. Они были вывезены в охваченную войной Сирию их отцом, который в 2015 году пополнил ряды террористов "Иблисского государства"*… По воле Аллаха наши усилия увенчались успехом — дети возвращены на Родину. И теперь они в полной безопасности", — написал Кадыров.

Глава Чечни поблагодарил президента России Владимира Путина, а также всех тех, кто был задействован в возвращении детей домой.

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, городов Тверь, Нижневартовск, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

Процесс начался после того, как Кадыров в начале августа опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения Мосула.

Глава республики выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. В августе первый самолет из Багдада доставил в Чечню пятилетнего Билала: мать ребенка узнала его по фото и обратилась за помощью к Кадырову.

* "Исламское государство" — запрещенная в России террористическая организация