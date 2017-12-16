В Грозный доставили двух спасенных в Сирии детей

ГРОЗНЫЙ, 16 дек – РИА Новости. Двух детей, спасенных в Сирии, доставили в субботу в Грозный рейсом из Стамбула, передает корреспондент РИА Новости их аэропорта.

Десятилетнего мальчика и восьмилетнюю девочку сопровождает мать. Она накануне вылетела в Турцию после того, как детей нашли и перевезли на территорию этой страны. В аэропорту мать с детьми встретили родственники.

"Мы не видели детей два с половиной года. Все это время мы искали их и благодаря главе Чечни Рамзану Кадырову нашли. Они скитались по лагерям Ирака и Сирии. Нашли в одном из лагерей. О судьбе отца ничего не известно", — рассказал РИА Новости дед детей Саид-Ахмед Токаев.

"Двое детей … были вывезены в Сирию отцом. В рамках спасательной операции по поиску и возвращению на родину россиян, оказавшихся в зоне конфликта на Ближнем Востоке, проводимой под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова, детей удалось найти и вывезти в безопасное место", — сообщила РИА Новости член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

Ориентировочно через неделю в Чечне ожидается прибытие еще более 100 женщин и детей, спасенных в Ираке.

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

Процесс начался после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к террористической группировке ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.

Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. В августе первый самолет из Багдада доставил в Чечню пятилетнего Билала: мать ребенка узнала его по фото и обратилась за помощью к Кадырову.

* Запрещенная в России террористическая организация