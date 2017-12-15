ЖЕНЕВА, 15 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве завершился взаимными обвинениями сторон и не дал результатов. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в четверг указал на то, что обе стороны создали на переговорах негативную и безответственную атмосферу, постоянно выдвигая предварительные условия.
Без прямого диалога
В четверг в Женеве завершился восьмой раунд межсирийских переговоров, начавшийся 28 ноября. Вопреки большим ожиданиям, раунд не принес видимых результатов, прямые переговоры между делегациями правительства и объединенной оппозиции так и не удалось начать.
Перед отъездом из Женевы глава делегации Дамаска Башар Джаафари открыто заявил, что до тех пор, пока существует заявление Эр-Рияд-2, в котором содержится требование оппозиции о немедленной отставке президента Сирии Башара Асада, никаких прямых переговоров не будет. Дипломат подчеркнул, что само заявление является предварительным условием для переговоров в Женеве, и направлено на саботирование этого процесса.
Тем не менее, правительство Сирии не заинтересовано в срыве женевских переговоров, поэтому в ходе восьми раундов делегация представила для обсуждения 23 рабочих документа, которые относятся к четырем корзинам, а также к документу из 12 пунктов, представленному де Мистурой сторонам 30 ноября.
Джаафари также крайне резко отозвался об интервью спецпосланника ООН швейцарскому телеканалу RTS, в котором де Мистура призывал Россию оказать влияние на Дамаск и выразил опасение по поводу возможного развала Сирии. По словам сирийского дипломата, такие заявления "пустят под откос его мандат как посредника в переговорах, что ударит по женевскому процессу в целом".
"Пинг-понг" предварительных условий
"Когда вы подразумеваете саботаж, мне на ум приходят две вещи. Первая, если бы какая либо сторона покинула переговоры и не вернулась или не приехала вообще на переговоры. Это для меня саботаж. Второй пример саботажа, это если бы была какая-либо еще инициатива, нацеленная на подрыв легитимности женевского процесса, получившего мандат от СБ ООН. Ни один из этих двух вариантов не случился. Так что я не могу это расценить как саботаж, я бы назвал это упущенной золотой возможностью", — заметил он.
Де Мистура раскритиковал поведение правительственной делегации и выразил сожаление в связи с тем, что она, по его мнению, не проявила готовности к прямым переговорам и налаживанию диалога с другой стороной. Он также назвал предусловием требование делегации правительства Сирии побудить оппозицию к отзыву заявления Эр-Рияд-2.
При этом де Мистура также выразил недовольство заявлениями, сделанными главой делегации объединенной оппозиции Сирии Насером Харири по приезде в Женеву о том, что основной целью его обсуждений на переговорах станет отставка Асада.
В целом спецпосланник расценил сложившуюся на переговорах в Женеве ситуацию как тревожный знак для будущего Конгресса национального диалога Сирии, который запланирован на конец января в Сочи.
Итоги "Женевы-8" не внушают оптимизма
Россия оценила усилия де Мистуры, которые он предпринял в ходе раунда, однако также осталась крайне недовольна его результатами, которые "не внушают оптимизма".
"Мы высоко ценим и поддерживаем усилия, которые в ходе раунда и до его начала предпринимал Стаффан де Мистура, но, к сожалению, далеко не все зависит от ООН. Главную ответственность за то, что происходит на переговорах, конечно, лежит на сторонах", — заявил журналистам постпред РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.
По его словам, делегация объединенной оппозиции прибыла на восьмой раунд межсирийских переговоров с позицией, которую нельзя назвать переговорной, и которая сделала невозможным для делегации правительства Сирии участие в обсуждениях в Женеве.
Бородавкин отметил, что на фоне итогов восьмого раунда межсирийских переговоров предстоящий Конгресс национального диалога Сирии в Сочи становится шансом, который нельзя упустить.
"В этой ситуации, конечно, взгляды теперь обращены на российско-сирийскую инициативу по созыву конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Думаю, что это тот шанс, который ни сами сирийцы, ни основные игроки, которые участвуют в урегулировании сирийского конфликта, ни, конечно, ООН не должны упустить", — сказал Бородавкин.
По его словам, нужно, чтобы все подключились к активной подготовке конгресса, проработке состава участников, повестки дня и предположительных итогов этого мероприятия, как это делают Россия, Иран и Турция.
Он также отметил безосновательность "заявлений о том, что якобы сочинский конгресс может подорвать женевский политический процесс". По его словам, "как в свое время запущенный в Астане процесс помог ООН продолжить работу на женевском треке, точно так же и Сочи имеет все шансы, для того чтобы помочь Женеве вновь обрести позитивную политическую динамику".
Однако для успеха политического процесса, полагает постпред РФ, оппозиция должна привести свои требования в соответствие с реалиями в Сирии.
"Если бы их позиция была приведена в соответствие с политической и военной реальностью в Сирии, то это бы помогло обеспечить прогресс на политическом переговорном треке и выйти на прямые переговоры с сирийскими сторонами", — сказал он.