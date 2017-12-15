Постпред САР при ООН Башар Джаафари во время мирных переговоров по Сирии в ООН в Женеве, Швейцария. 14 декабря 2017

Постпред САР при ООН Башар Джаафари во время мирных переговоров по Сирии в ООН в Женеве, Швейцария. 14 декабря 2017

ЖЕНЕВА, 15 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве завершился взаимными обвинениями сторон и не дал результатов. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в четверг указал на то, что обе стороны создали на переговорах негативную и безответственную атмосферу, постоянно выдвигая предварительные условия.

Без прямого диалога

Россия также оказалась недовольна итогами "Женевы-8", однако полагает, что сложившаяся ситуация предоставляет шанс для Конгресса национального диалога Сирии, запланированного в Сочи на конец января.

В четверг в Женеве завершился восьмой раунд межсирийских переговоров, начавшийся 28 ноября. Вопреки большим ожиданиям, раунд не принес видимых результатов, прямые переговоры между делегациями правительства и объединенной оппозиции так и не удалось начать.

Перед отъездом из Женевы глава делегации Дамаска Башар Джаафари открыто заявил, что до тех пор, пока существует заявление Эр-Рияд-2, в котором содержится требование оппозиции о немедленной отставке президента Сирии Башара Асада, никаких прямых переговоров не будет. Дипломат подчеркнул, что само заявление является предварительным условием для переговоров в Женеве, и направлено на саботирование этого процесса.

"У нас достаточно политического опыта, чтобы понять цели создания заявления Эр-Рияд-2 перед тем, как приехать в Женеву. Это заявление является шантажом женевского процесса. Если бы другая сторона имела честные намерения, то она бы не создала это заявление перед "Женевой". И они бы отменили заявление Эр-Рияд-2", — сказал он.

Тем не менее, правительство Сирии не заинтересовано в срыве женевских переговоров, поэтому в ходе восьми раундов делегация представила для обсуждения 23 рабочих документа, которые относятся к четырем корзинам, а также к документу из 12 пунктов, представленному де Мистурой сторонам 30 ноября.

Джаафари также крайне резко отозвался об интервью спецпосланника ООН швейцарскому телеканалу RTS, в котором де Мистура призывал Россию оказать влияние на Дамаск и выразил опасение по поводу возможного развала Сирии. По словам сирийского дипломата, такие заявления "пустят под откос его мандат как посредника в переговорах, что ударит по женевскому процессу в целом".

"Пинг-понг" предварительных условий

Подобный подход к работе на "Женеве-8" вызвал глубокое разочарование у де Мистуры. На итоговой пресс-конференции в четверг он заявил, что его цель как спецпосланника ООН по Сирии добиться прямых переговоров не была достигнута на "Женеве-8". Сам же раунд, по его словам, стал "золотой упущенной возможностью", превратившись в "пинг-понг предварительными условиями" из-за взаимных обвинений сторон.

"Когда вы подразумеваете саботаж, мне на ум приходят две вещи. Первая, если бы какая либо сторона покинула переговоры и не вернулась или не приехала вообще на переговоры. Это для меня саботаж. Второй пример саботажа, это если бы была какая-либо еще инициатива, нацеленная на подрыв легитимности женевского процесса, получившего мандат от СБ ООН. Ни один из этих двух вариантов не случился. Так что я не могу это расценить как саботаж, я бы назвал это упущенной золотой возможностью", — заметил он.

Де Мистура раскритиковал поведение правительственной делегации и выразил сожаление в связи с тем, что она, по его мнению, не проявила готовности к прямым переговорам и налаживанию диалога с другой стороной. Он также назвал предусловием требование делегации правительства Сирии побудить оппозицию к отзыву заявления Эр-Рияд-2.

В тоже время он отметил, что делегация оппозиции была готова к прямому диалогу. Она была представлена объединенной группой, на чем ранее настаивала делегация правительства, а также обсуждала все четыре корзины урегулирования и 12 пунктов, в отличие от Дамаска, который во второй части "Женевы-8" говорил только о борьбе с терроризмом.

При этом де Мистура также выразил недовольство заявлениями, сделанными главой делегации объединенной оппозиции Сирии Насером Харири по приезде в Женеву о том, что основной целью его обсуждений на переговорах станет отставка Асада.

В целом спецпосланник расценил сложившуюся на переговорах в Женеве ситуацию как тревожный знак для будущего Конгресса национального диалога Сирии, который запланирован на конец января в Сочи.

Итоги "Женевы-8" не внушают оптимизма

При этом он сообщил, что также планирует провести новый раунд переговоров по Сирии в Женеве в январе. Практически сразу же глава оппозиционной делегации Харири назвал эту идею несостоятельной, так как, по его мнению, Дамаск вновь не захочет начинать прямой диалог.

Россия оценила усилия де Мистуры, которые он предпринял в ходе раунда, однако также осталась крайне недовольна его результатами, которые "не внушают оптимизма".

"Мы высоко ценим и поддерживаем усилия, которые в ходе раунда и до его начала предпринимал Стаффан де Мистура, но, к сожалению, далеко не все зависит от ООН. Главную ответственность за то, что происходит на переговорах, конечно, лежит на сторонах", — заявил журналистам постпред РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

По его словам, делегация объединенной оппозиции прибыла на восьмой раунд межсирийских переговоров с позицией, которую нельзя назвать переговорной, и которая сделала невозможным для делегации правительства Сирии участие в обсуждениях в Женеве.

"Поэтому этот раунд закончился ничем", — добавил дипломат.

Бородавкин отметил, что на фоне итогов восьмого раунда межсирийских переговоров предстоящий Конгресс национального диалога Сирии в Сочи становится шансом, который нельзя упустить.

"В этой ситуации, конечно, взгляды теперь обращены на российско-сирийскую инициативу по созыву конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Думаю, что это тот шанс, который ни сами сирийцы, ни основные игроки, которые участвуют в урегулировании сирийского конфликта, ни, конечно, ООН не должны упустить", — сказал Бородавкин.

По его словам, нужно, чтобы все подключились к активной подготовке конгресса, проработке состава участников, повестки дня и предположительных итогов этого мероприятия, как это делают Россия, Иран и Турция.

Он также отметил безосновательность "заявлений о том, что якобы сочинский конгресс может подорвать женевский политический процесс". По его словам, "как в свое время запущенный в Астане процесс помог ООН продолжить работу на женевском треке, точно так же и Сочи имеет все шансы, для того чтобы помочь Женеве вновь обрести позитивную политическую динамику".

Однако для успеха политического процесса, полагает постпред РФ, оппозиция должна привести свои требования в соответствие с реалиями в Сирии.

"Если бы их позиция была приведена в соответствие с политической и военной реальностью в Сирии, то это бы помогло обеспечить прогресс на политическом переговорном треке и выйти на прямые переговоры с сирийскими сторонами", — сказал он.