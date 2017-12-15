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Война в Сирии
Война в Сирии

В Женеве завершился восьмой раунд межсирийских переговоров

Сюжет:
Межсирийские переговоры в Женеве (971)
20:1515.12.2017
(обновлено: 20:17 15.12.2017)
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© AFP 2017 / Fabrice CoffriniПостпред САР при ООН Башар Джаафари во время мирных переговоров по Сирии в ООН в Женеве, Швейцария. 14 декабря 2017Постпред САР при ООН Башар Джаафари во время мирных переговоров по Сирии в ООН в Женеве, Швейцария. 14 декабря 2017
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini

ЖЕНЕВА, 15 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве завершился взаимными обвинениями сторон и не дал результатов. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в четверг указал на то, что обе стороны создали на переговорах негативную и безответственную атмосферу, постоянно выдвигая предварительные условия.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время переговоров по Сирии в Женеве, Швейцария. 14 декабря 2017
© AP Photo / Xu Jinquan/Pool
Де Мистура назвал "Женеву-8" большой упущенной возможностью
Россия также оказалась недовольна итогами "Женевы-8", однако полагает, что сложившаяся ситуация предоставляет шанс для Конгресса национального диалога Сирии, запланированного в Сочи на конец января.

Без прямого диалога

В четверг в Женеве завершился восьмой раунд межсирийских переговоров, начавшийся 28 ноября. Вопреки большим ожиданиям, раунд не принес видимых результатов, прямые переговоры между делегациями правительства и объединенной оппозиции так и не удалось начать.

Перед отъездом из Женевы глава делегации Дамаска Башар Джаафари открыто заявил, что до тех пор, пока существует заявление Эр-Рияд-2, в котором содержится требование оппозиции о немедленной отставке президента Сирии Башара Асада, никаких прямых переговоров не будет. Дипломат подчеркнул, что само заявление является предварительным условием для переговоров в Женеве, и направлено на саботирование этого процесса.

Межсирийские переговоры в Женеве. Архивное фото
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini / Pool
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"У нас достаточно политического опыта, чтобы понять цели создания заявления Эр-Рияд-2 перед тем, как приехать в Женеву. Это заявление является шантажом женевского процесса. Если бы другая сторона имела честные намерения, то она бы не создала это заявление перед "Женевой". И они бы отменили заявление Эр-Рияд-2", — сказал он.

Тем не менее, правительство Сирии не заинтересовано в срыве женевских переговоров, поэтому в ходе восьми раундов делегация представила для обсуждения 23 рабочих документа, которые относятся к четырем корзинам, а также к документу из 12 пунктов, представленному де Мистурой сторонам 30 ноября.

Джаафари также крайне резко отозвался об интервью спецпосланника ООН швейцарскому телеканалу RTS, в котором де Мистура призывал Россию оказать влияние на Дамаск и выразил опасение по поводу возможного развала Сирии. По словам сирийского дипломата, такие заявления "пустят под откос его мандат как посредника в переговорах, что ударит по женевскому процессу в целом".

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"Пинг-понг" предварительных условий

Участники встречи по Сирии на заседании в Астане. Архивное фото
© РИА Новости / Болат Шайхинов
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Подобный подход к работе на "Женеве-8" вызвал глубокое разочарование у де Мистуры. На итоговой пресс-конференции в четверг он заявил, что его цель как спецпосланника ООН по Сирии добиться прямых переговоров не была достигнута на "Женеве-8". Сам же раунд, по его словам, стал "золотой упущенной возможностью", превратившись в "пинг-понг предварительными условиями" из-за взаимных обвинений сторон.

"Когда вы подразумеваете саботаж, мне на ум приходят две вещи. Первая, если бы какая либо сторона покинула переговоры и не вернулась или не приехала вообще на переговоры. Это для меня саботаж. Второй пример саботажа, это если бы была какая-либо еще инициатива, нацеленная на подрыв легитимности женевского процесса, получившего мандат от СБ ООН. Ни один из этих двух вариантов не случился. Так что я не могу это расценить как саботаж, я бы назвал это упущенной золотой возможностью", — заметил он.

Де Мистура раскритиковал поведение правительственной делегации и выразил сожаление в связи с тем, что она, по его мнению, не проявила готовности к прямым переговорам и налаживанию диалога с другой стороной. Он также назвал предусловием требование делегации правительства Сирии побудить оппозицию к отзыву заявления Эр-Рияд-2.

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© РИА Новости, Инфографика
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Президент Сирии Башар Асад и министр обороны России Сергей Шойгу на авиабазе Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В тоже время он отметил, что делегация оппозиции была готова к прямому диалогу. Она была представлена объединенной группой, на чем ранее настаивала делегация правительства, а также обсуждала все четыре корзины урегулирования и 12 пунктов, в отличие от Дамаска, который во второй части "Женевы-8" говорил только о борьбе с терроризмом.

При этом де Мистура также выразил недовольство заявлениями, сделанными главой делегации объединенной оппозиции Сирии Насером Харири по приезде в Женеву о том, что основной целью его обсуждений на переговорах станет отставка Асада.

В целом спецпосланник расценил сложившуюся на переговорах в Женеве ситуацию как тревожный знак для будущего Конгресса национального диалога Сирии, который запланирован на конец января в Сочи.

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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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При этом он сообщил, что также планирует провести новый раунд переговоров по Сирии в Женеве в январе. Практически сразу же глава оппозиционной делегации Харири назвал эту идею несостоятельной, так как, по его мнению, Дамаск вновь не захочет начинать прямой диалог.

Итоги "Женевы-8" не внушают оптимизма

Россия оценила усилия де Мистуры, которые он предпринял в ходе раунда, однако также осталась крайне недовольна его результатами, которые "не внушают оптимизма".

"Мы высоко ценим и поддерживаем усилия, которые в ходе раунда и до его начала предпринимал Стаффан де Мистура, но, к сожалению, далеко не все зависит от ООН. Главную ответственность за то, что происходит на переговорах, конечно, лежит на сторонах", — заявил журналистам постпред РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

По его словам, делегация объединенной оппозиции прибыла на восьмой раунд межсирийских переговоров с позицией, которую нельзя назвать переговорной, и которая сделала невозможным для делегации правительства Сирии участие в обсуждениях в Женеве.

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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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"Поэтому этот раунд закончился ничем", — добавил дипломат.

Бородавкин отметил, что на фоне итогов восьмого раунда межсирийских переговоров предстоящий Конгресс национального диалога Сирии в Сочи становится шансом, который нельзя упустить.

"В этой ситуации, конечно, взгляды теперь обращены на российско-сирийскую инициативу по созыву конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Думаю, что это тот шанс, который ни сами сирийцы, ни основные игроки, которые участвуют в урегулировании сирийского конфликта, ни, конечно, ООН не должны упустить", — сказал Бородавкин.

По его словам, нужно, чтобы все подключились к активной подготовке конгресса, проработке состава участников, повестки дня и предположительных итогов этого мероприятия, как это делают Россия, Иран и Турция.

Он также отметил безосновательность "заявлений о том, что якобы сочинский конгресс может подорвать женевский политический процесс". По его словам, "как в свое время запущенный в Астане процесс помог ООН продолжить работу на женевском треке, точно так же и Сочи имеет все шансы, для того чтобы помочь Женеве вновь обрести позитивную политическую динамику".

Однако для успеха политического процесса, полагает постпред РФ, оппозиция должна привести свои требования в соответствие с реалиями в Сирии.

"Если бы их позиция была приведена в соответствие с политической и военной реальностью в Сирии, то это бы помогло обеспечить прогресс на политическом переговорном треке и выйти на прямые переговоры с сирийскими сторонами", — сказал он.

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Война в Сирии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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motoki
Восток - дело тонкое. Официальное мероприятие лишь демонстрация достигнутого ранее и не может ставиться во главу угла. Понимание этого у европейцев отсутствует - с их стороны претензии высказываются в неевропейском подходе. А откуда ему взяться, если обе стороны неевропейские? Это и называют непрофессионализмом и даже саботажем.
20:36
15.12.2017
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